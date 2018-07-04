Украинских водителей ждут сюрпризы: что меняется

В этом году украинских автомобилистов ожидает сразу несколько нововведений. С сентября изменятся правила парковки, а автомобили будут эвакуировать. Также сузятся полосы движения и появятся велодорожки. А в конце года водителям начнут приходить "письма счастья".

Подробности изменений в материале OBOZREVATEL.

Увезут и пришлют СМС

С сентября в Украине изменятся правила парковки - неправильно оставленный автомобиль будут эвакуировать. Закон предусматривает несколько пунктов, из-за которых авто могут увезти. Например, если машина занимает два и более ряда на дороге, стоит в запрещенных для остановки или стоянки местах, препятствует движению другого транспорта или пешеходов.

Запрещена парковка на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакадах, мостах, путепроводах или под ними в туннелях, ближе 30 м от остановок общественного транспорта, ближе 10 м от дорожных работ, в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд припаркованного авто.

Запрещено также оставлять автомобиль ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий, на пешеходных переходах и перекрестках или ближе 10 м от них, кроме остановки для предоставления преимущества в движении.

Полицейские обязаны будут делать фото или снимать видео нарушения, которые потом послужат доказательством. Также право эвакуировать авто нарушителя получат и так называемые инспекторы по парковке. Они также обязаны будут все снимать на фото и видео. Такие инспекторы будут муниципальными, т.е. их будут нанимать на работу местные власти.

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Информацию владельцу об эвакуации будут отправлять СМС сообщением или по электронной почте. Правда, для этого данные нужно будет внести в Реестр владельцев транспорта, а для этого написать письменное заявление в МВД.

Если ваших данных там не будет, то о том, куда делась машина можно будет узнать позвонив по телефону в полицию.

День на штрафплощадке может обойтись владельцу до тысячи гривен.

Придут "письма счастья"

Также до конца года обещают окончательно ввести фото-и видеофиксацию нарушений. Потому в 2018 году на дорогах появятся 200-300 комплексов. Уже сейчас на трассах на въезде и выезде из Киева и других крупных городов установлены видеокомплексы, которые ведут наблюдение за нарушениями.

Информация должна передаваться в единый центр обработки данных по защищенной связи. Инспектор будет идентифицировать нарушителя, для этого система должна взаимодействовать со всеми электронными реестрами. После составления админпостановления его ("письмо счастья") будут отправлять по почте. Каждый владелец автомобиля сможет создать свой электронный кабинет, и сообщение о штрафе будет приходить туда или на электронную почту.

Срок оплаты штрафа - 10 дней

Что касается авто на еврономерах, чьи владельцы часто просто не известны МВД, то "письмо счастья" будет приходить тому, кто перевез авто через границу. Конечно, это пробел, потому что перевозчик может быть гражданином другой страны. Правда, в полиции говорят, когда он решит в очередной раз въехать в Украину, на границе ему могут вручить все квитанции о нарушениях.

Также не решена проблема с авто, проданными по доверенности. Штрафы будут приходить к первоначальному владельцу транспорта, и ему самому уже придется доказывать, что не он был за рулем.

Взвесят и оштрафуют

В этом году на дорогах Украины большегрузный транспорт будут взвешивать автоматически. Для этого закупят шесть специальных весовых комплексов, три из которых установят на въездах в Киев. В дальнейшем по всей Украине их будет около ста. Подобные меры нужны, чтобы тяжелые автомобили не разрушали дороги. Сейчас в Украине действует около 80 весовых комплексов - мобильных и стационарных.

Вес автомобиля с грузом может составлять 38 тонн, контейнеровозов - 44 тонны. На специальных маршрутах норма увеличена на 2 тонны (до 40 и 46 тонн соответственно). При взвешивании допускается погрешность в 2%.

За перегруз автомобили штрафуют, сумма наказания составляет 1700 грн. .

Дороги станут уже

А с 1 сентября разметку на украинских дорогах будут рисовать по-новому, из-за этого полосы движения станут уже. Освободившееся пространство обещают отдать под велодорожки и полосы движения общественного транспорта.

Так, полоса городской магистрали сузится с 3,75 м до 3,5 м. На городских улицах полосы вместо 3,5 м станут шириной всего 3 м. А на узких улицах в жилых кварталах 2,75 м вместо 3 метров. В правительстве считают, что это позволит снизить скорость движения в населенных пунктах и уменьшить аварийность