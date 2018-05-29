В Украине хотят по-другому рассчитывать моральный ущерб

Народные депутаты Украины предлагают урегулировать принципы определения размера компенсации морального ущерба. Делать это будут соответствующие специалисты.

Эти изменения предусмотрены проектом закона № 8396 от 23.05.2018 года "О регулировании деятельности по определению размера морального (неимущественного) ущерба". Авторами законодательной инициативы выступили народные депутаты Сергей Алексеев (БПП), Антон Яценко ("Відродження"), Василий Яницкий (БПП) и Руслан Сидорович ("Самопоміч").

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Как отмечают авторы проекта закона, в Украине размер денежного возмещения морального ущерба определяется судом, который, учитывая "требования разумности и справедливости, выходит из ряда критериев - характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий пострадавшего, степени вины лица, нанесшего моральный ущерб и др".

Такое законодательное нормирование привело к тому, что при одних и тех же обстоятельствах один и тот же суд, руководствуясь внутренним убеждением, присуждает совершенно разные суммы денежного возмещения морального ущерба. При этом, разница между этими суммами денежного возмещения может составлять десятки и сотни тысяч гривен, а иногда даже и больше. И это нарушает гарантированное статьей 21 Конституции Украины равенство прав человека.

В связи с этим, законопроектом авторы предлагают закрепить принципы определения размера морального ущерба. Если проект закона будет принят, в трехмесячный срок после вступления в силу закона Кабинет министров Украины должен утвердить методику определения этого размера.

Согласно проекту закона, определять его будут специалисты по определению размера морального ущерба. Ими могут стать лица с высшим образованием (степень магистра или приравненная к нему степень специалиста) в сфере права, экономики, психологии, социологии или социальной работы. Также они должны иметь не менее двух лет стажа по соответствующей специальности, сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство. Все данные о специалистах, которые имеют право заниматься такой деятельностью, будут внесены в государственный реестр субъектов определения размеров морального ущерба.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины взялся за решение проблемы с равноправием мужчин и женщин в Украине. Для этого правительство утвердило Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.