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В Україні хочуть по-іншому розраховувати моральну шкоду

1.1тЧитати новину російською

Народні депутати України пропонують врегулювати принципи визначення розміру компенсації моральної шкоди. Робити це будуть відповідні спеціалісти.

Ці зміни передбачені проектом закону № 8396 від 23.05.2018 року "Про регулювання діяльності з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди". Авторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Сергій Алєксєєв (БПП), Антон Яценко ( "Відродження"), Василь Яніцький (БПП) і Руслан Сидорович ( "Самопоміч").

Верховна Рада України

facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Як відзначають автори проекту закону, в Україні розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом, який, з огляду на вимоги розумності і справедливості, виходить з ряду критеріїв - характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань потерпілого, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди та ін.

Таке законодавче унормування призвело до того, що при одних і тих же обставин один і той же суд, керуючись внутрішнім переконанням, присуджує абсолютно різні суми грошового відшкодування моральної шкоди. При цьому, різниця між цими сумами грошового відшкодування може становити десятки і сотні тисяч гривень, а іноді навіть і більше. І це порушує гарантовану статтею 21 Конституції України рівність прав людини.

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У зв'язку з цим, законопроектом автори пропонують закріпити принципи визначення розміру моральної шкоди. Якщо проект закону буде прийнятий, в тримісячний термін після вступу в силу закону Кабінет міністрів України повинен затвердити методику визначення цього розміру.

Згідно з проектом закону, визначати його будуть спеціалісти з визначення розміру моральної шкоди. Ними можуть стати особи з вищою освітою (ступінь магістра або прирівняна до нього ступінь спеціаліста) в сфері права, економіки, психології, соціології або соціальної роботи. Також вони повинні мати не менше двох років стажу за відповідною спеціальністю, скласти кваліфікаційний іспит і отримати свідоцтво. Всі дані про фахівців, які мають право займатися такою діяльністю, будуть внесені до державного реєстру суб'єктів визначення розмірів моральної шкоди.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України взявся за вирішення проблеми з рівноправністю чоловіків і жінок в Україні. Для цього уряд затвердив Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.

Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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