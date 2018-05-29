В Україні хочуть по-іншому розраховувати моральну шкоду

Народні депутати України пропонують врегулювати принципи визначення розміру компенсації моральної шкоди. Робити це будуть відповідні спеціалісти.

Ці зміни передбачені проектом закону № 8396 від 23.05.2018 року "Про регулювання діяльності з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди". Авторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Сергій Алєксєєв (БПП), Антон Яценко ( "Відродження"), Василь Яніцький (БПП) і Руслан Сидорович ( "Самопоміч").

Верховна Рада України facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Як відзначають автори проекту закону, в Україні розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом, який, з огляду на вимоги розумності і справедливості, виходить з ряду критеріїв - характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань потерпілого, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди та ін.

Таке законодавче унормування призвело до того, що при одних і тих же обставин один і той же суд, керуючись внутрішнім переконанням, присуджує абсолютно різні суми грошового відшкодування моральної шкоди. При цьому, різниця між цими сумами грошового відшкодування може становити десятки і сотні тисяч гривень, а іноді навіть і більше. І це порушує гарантовану статтею 21 Конституції України рівність прав людини.

У зв'язку з цим, законопроектом автори пропонують закріпити принципи визначення розміру моральної шкоди. Якщо проект закону буде прийнятий, в тримісячний термін після вступу в силу закону Кабінет міністрів України повинен затвердити методику визначення цього розміру.

Згідно з проектом закону, визначати його будуть спеціалісти з визначення розміру моральної шкоди. Ними можуть стати особи з вищою освітою (ступінь магістра або прирівняна до нього ступінь спеціаліста) в сфері права, економіки, психології, соціології або соціальної роботи. Також вони повинні мати не менше двох років стажу за відповідною спеціальністю, скласти кваліфікаційний іспит і отримати свідоцтво. Всі дані про фахівців, які мають право займатися такою діяльністю, будуть внесені до державного реєстру суб'єктів визначення розмірів моральної шкоди.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України взявся за вирішення проблеми з рівноправністю чоловіків і жінок в Україні. Для цього уряд затвердив Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.