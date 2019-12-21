В Украине хотят облегчить жизнь судьям: в Раду внесли законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому предлагается облегчить получение судьями пожизненного материального обеспечения.

Документ №2626 зарегистрировали в парламенте 19 декабря. Законопроект предполагает внесение изменений в закон "О статусе судей и судоустройстве".

Главная идея группы нардепов, выступивших с инициативой, – конкретно определить суд, который будет выдавать справки бывшим сотрудникам тех органов, которые были ликвидированы.

В Украине хотят облегчить жизнь судьям ubr.ua

Такую необходимость объяснили тем, что в ряде случаев председатели судов безосновательно отказывают в выдаче справок, мотивируя это тем, что новые суды не являются правопреемниками тех, которые были ликвидированы, что, по сути, является нарушением прав этой категории судей.

Отмечается, что проект закона будет анализироваться в комитете ВР по вопросам правовой политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1008 о деятельности органов судейского самоуправления, который ранее подвергся критике со стороны Европы и Канады.

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