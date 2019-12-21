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21 декабря • обновлено в 19:57
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/ Право

В Украине хотят облегчить жизнь судьям: в Раду внесли законопроект

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В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому предлагается облегчить получение судьями пожизненного материального обеспечения.

Документ №2626 зарегистрировали в парламенте 19 декабря. Законопроект предполагает внесение изменений в закон "О статусе судей и судоустройстве".

Главная идея группы нардепов, выступивших с инициативой, – конкретно определить суд, который будет выдавать справки бывшим сотрудникам тех органов, которые были ликвидированы.

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В Украине хотят облегчить жизнь судьям

В Украине хотят облегчить жизнь судьям

ubr.ua

Такую необходимость объяснили тем, что в ряде случаев председатели судов безосновательно отказывают в выдаче справок, мотивируя это тем, что новые суды не являются правопреемниками тех, которые были ликвидированы, что, по сути, является нарушением прав этой категории судей.

Отмечается, что проект закона будет анализироваться в комитете ВР по вопросам правовой политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1008 о деятельности органов судейского самоуправления, который ранее подвергся критике со стороны Европы и Канады.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
законопроект Верховная Рада Украины
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Чан Джеки
Чан Джеки
да надо наверное чтобы ети суки так взбудоражили народ что появится олекса довбуш.и такой персонаж типа котовский или япончик миша.и думаю что народ будет за и вам нашие справедливые судьи они тожа приговор вынесуть справедливый.так что ждемс.думаю что и заграницей вас достануть за вашу честную работу.
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Pollak John
Pollak John
а они уже успели перетрудиться ? Они что , белая кость ? Коррумпированый судейский клан нужно вообще уничтожать , а не поощрять .
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