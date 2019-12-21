В Україні хочуть полегшити життя суддям: у Раду внесли законопроєкт

У Верховну Раду внесли законопроєкт, згідно з яким пропонується полегшити отримання суддями довічного матеріального забезпечення.

Документ №2626 зареєстрували в парламенті 19 грудня. Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про статус суддів і судоустрій".

Головна ідея групи нардепів, які виступили з ініціативою, – конкретно визначити суд, який буде видавати довідки колишнім співробітникам тих органів, що були ліквідовані.

В Україні хочуть полегшити життя суддям ubr.ua

Таку необхідність пояснили тим, що в низці випадків голови судів безпідставно відмовляють у видачі довідок, мотивуючи це тим, що нові суди не є правонаступниками тих, які були ліквідовані, що, по суті, є порушенням прав цієї категорії суддів.

Відзначається, що проєкт закону буде аналізуватися в комітеті ВР з питань правової політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №1008 про діяльність органів суддівського самоврядування, який раніше піддався критиці з боку Європи і Канади.

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