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21 грудня • оновлено в 19:58
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В Україні хочуть полегшити життя суддям: у Раду внесли законопроєкт

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У Верховну Раду внесли законопроєкт, згідно з яким пропонується полегшити отримання суддями довічного матеріального забезпечення.

Документ №2626 зареєстрували в парламенті 19 грудня. Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про статус суддів і судоустрій".

Головна ідея групи нардепів, які виступили з ініціативою, – конкретно визначити суд, який буде видавати довідки колишнім співробітникам тих органів, що були ліквідовані.

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В Україні хочуть полегшити життя суддям

В Україні хочуть полегшити життя суддям

ubr.ua

Таку необхідність пояснили тим, що в низці випадків голови судів безпідставно відмовляють у видачі довідок, мотивуючи це тим, що нові суди не є правонаступниками тих, які були ліквідовані, що, по суті, є порушенням прав цієї категорії суддів.

Відзначається, що проєкт закону буде аналізуватися в комітеті ВР з питань правової політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №1008 про діяльність органів суддівського самоврядування, який раніше піддався критиці з боку Європи і Канади.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
законопроект Верховна Рада України
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Чан Джеки
Чан Джеки
да надо наверное чтобы ети суки так взбудоражили народ что появится олекса довбуш.и такой персонаж типа котовский или япончик миша.и думаю что народ будет за и вам нашие справедливые судьи они тожа приговор вынесуть справедливый.так что ждемс.думаю что и заграницей вас достануть за вашу честную работу.
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Pollak John
Pollak John
а они уже успели перетрудиться ? Они что , белая кость ? Коррумпированый судейский клан нужно вообще уничтожать , а не поощрять .
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