Главная Новости
29 октября • обновлено в 19:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Право

Портнов захотел открыть офис на Донбассе: юрист раскрыл доходы

421 Читать материал на украинском

Бывший заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов планирует открыть юридический офис в Станице Луганской на Донбассе.

Об этом он заявил во вторник, 29 октября, на своем Telegram-канале. В офисе, как отметил он, специалисты будут предоставлять местным жителям бесплатную помощь по сопровождению в судах и органах власти "пенсионных, регистрационных, пропускных и других проблем".

Портнов сообщил, что в этом месяце его персональный доход от юридической деятельности, с которого в украинский бюджет перечислены налоги, составил 2,6 миллиона гривен. В прошлом месяце – 1,98, в позапрошлом – 2,02 миллиона гривен.

Новости
"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Андрей Портнов

Андрей Портнов

Зеркало недели

"С этого месяца часть доходов будет использована на создание и содержание юридического офиса...

В течении месяца планируем найти в Станице удобный офис, юристов, сложить систему управления этим процессом и систематизировать проблемы, которые нужно вынести на государственный уровень", – написал Портнов.

 

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Портнов обвинил Руслана Рябошапку в том, что Генпрокуратура Украины под его руководством "развалилась".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Портнов
Место
Украина Луганск
Теги
Новости Донбасса Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel