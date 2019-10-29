Портнов захотел открыть офис на Донбассе: юрист раскрыл доходы

Бывший заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов планирует открыть юридический офис в Станице Луганской на Донбассе.
Об этом он заявил во вторник, 29 октября, на своем Telegram-канале. В офисе, как отметил он, специалисты будут предоставлять местным жителям бесплатную помощь по сопровождению в судах и органах власти "пенсионных, регистрационных, пропускных и других проблем".
Портнов сообщил, что в этом месяце его персональный доход от юридической деятельности, с которого в украинский бюджет перечислены налоги, составил 2,6 миллиона гривен. В прошлом месяце – 1,98, в позапрошлом – 2,02 миллиона гривен.
Андрей Портнов
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"С этого месяца часть доходов будет использована на создание и содержание юридического офиса...
В течении месяца планируем найти в Станице удобный офис, юристов, сложить систему управления этим процессом и систематизировать проблемы, которые нужно вынести на государственный уровень", – написал Портнов.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.
Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.
21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Портнов обвинил Руслана Рябошапку в том, что Генпрокуратура Украины под его руководством "развалилась".
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