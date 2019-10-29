Портнов захотів відкрити офіс на Донбасі: юрист розкрив доходи

Колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов планує відкрити юридичний офіс у Станиці Луганській на Донбасі.

Про це він заявив у вівторок, 29 жовтня, на своєму Telegram-каналі. В офісі, як зазначив він, фахівці надаватимуть місцевим жителям безкоштовну допомогу із супроводу в судах таорганах влади "пенсійних, реєстраційних, пропускних та інших проблем".

Портнов повідомив, що цього місяця його персональний дохід від юридичної діяльності, з якої в український бюджет перераховано податки, склав 2,6 мільйона гривень. Минулого місяця – 1,98, позаминулого – 2,02 мільйона гривень.

Андрій Портнов Дзеркало тижня

"Із цього місяця частина доходів буде використана на створення та утримання юридичного офісу...

Протягом місяця плануємо знайти в Станиці зручний офіс, юристів, скласти систему управління цим процесом і систематизувати проблеми, які потрібно винести на державний рівень", – написав Портнов.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст в Станиці Луганській, де раніше пройшло розведення сил.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінування Україною території біля моста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Портнов звинуватив Руслана Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом "розвалилася".

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