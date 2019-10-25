Угроза независимости: Верховный суд обратился к Зеленскому из-за нового закона

Верховный суд обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на принятый Верховной Радой закон об изменениях в деятельности органов судейского самоуправления.

Такое решение судьи согласовали на заседании пленума. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает пресс-служба ВС.

"Верховный суд обращается к президенту Украины с просьбой применить данное Конституцией Украины право вето к принятому Верховной Радой Украины закону Украины "О внесении изменений в закон Украины" "О судоустройстве и статусе судей" и в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", – сказано в обращении.

Верховный суд обратился к Зеленскому из-за нового закона

Причиной стало то, что судьи увидели в документе потенциальные угрозы их независимости.

"Его принятие приведет к реальному посягательству на независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства", – резюмировали в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о судебной реформе.

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