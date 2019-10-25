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25 жовтня • оновлено в 17:13
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Загроза незалежності: Верховний суд звернувся до Зеленського через новий закон

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Верховний суд звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом накласти вето на ухвалений Верховною Радою закон про зміни в діяльності органів суддівського самоврядування.

Таке рішення судді погодили на засіданні пленуму. Про це в п'ятницю, 25 жовтня, повідомила пресслужба ВС.

"Верховний суд звертається до президента України з проханням застосувати дане Конституцією України право вето до ухваленого Верховною Радою України закону України "Про внесення змін до закону України" "Про судоустрій і статус суддів" та до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", – йдеться у зверненні.

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Верховний суд звернувся до Зеленського через новий закон

Верховний суд звернувся до Зеленського через новий закон

Причиною стало те, що судді побачили в документі потенційні загрози їхній незалежності.

"Його ухвалення призведе до реального посягання на незалежність і матиме негативний вплив на дію верховенства права як невід'ємну складову правової держави", – резюмували в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу звернулися до української влади з проханням переглянути окремі положення законопроєкту про судову реформу.

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Тема
Судова реформа
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховний суд Украины
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