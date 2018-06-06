Суд обязал НАБУ открыть дело против детективов

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязано начать расследование в отношении своих работников в связи нарушением последними адвокатской тайны и незаконной "прослушки" защитников Романа Насирова.

Соответствующее решение было принято Соломенским районным судом Киева в среду, 6 июня.

Заседание Соломенского районного суда г.Киева 06 июня 2018 года OBOZREVATEL

Речь идет о том, что с 3 августа по 20 сентября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины незаконно проводили полную аудио- и видео фиксацию конфиденциального общения адвокатов с их подзащитным и в дальнейшем пытались использовать записанные на диски записи конфиденциальных разговоров в качестве доказательства в суде.

4 октября того же года защитники Любомир Дроздовский, Константин Дорошенко, Андрей Кузьменко и Александр Лысак обратились к Генеральному прокурору Украины с заявлением о совершении уголовного правонарушения работниками НАБУ.

Заявление адвокатов было переадресовано старшему детективу НАБУ Грабарю, однако им сообщили, что объективных данных для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении работниками НАБУ уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 397 УК Украины, недостаточно.

Защитники не согласились с такой бездеятельностью органа досудебного расследования и подали жалобу в Печерский районный суд г. Киева. 19 декабря суд своим решением удовлетворил жалобу защитников и обязал уполномоченных должностных лиц Генпрокуратуры Украины внести в ЕРДР информацию о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование. Открыто уголовное производство было 2 марта 2018 года.

19 апреля 2018 года, в аккурат накануне майских праздников, старший детектив отдела внутренних расследований управления внутреннего контроля НАБУ Грабар вынес постановление о закрытии уголовного производства, в качестве основания указав отсутствие события уголовного правонарушения. 25 апреля защитникам отправили копию постановления детектива НАБУ о закрытии уголовного производства.

22 мая 2018 года Соломенский районный суд г. Киева должен был рассматривать вопрос отмены постановления о закрытии уголовного дела о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны. Детективы Бюро в суд не явились, поэтому заседание пришлось перенести.

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