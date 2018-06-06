Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти детективів

Національне антикорупційне бюро України зобов'язане почати розслідування відносно своїх працівників у зв'язку порушенням ними адвокатської таємниці та незаконної "прослушки" захисників Романа Насірова.

Відповідне рішення було прийнято Солом'янським районним судом Києва в середу, 6 червня.

Засідання Солом'янського районного суду м.Києва, 06 червня 2018 року OBOZREVATEL

Йдеться про те, щоз 3 серпня по 20 вересня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України незаконно проводили повну аудіо- і відео фіксацію конфіденційного спілкування адвокатів з їх підзахисним і надалі намагалися використовувати записані на диски записи конфіденційних розмов як доказ в суді.

4 жовтня того ж року захисники Любомир Дроздовський, Костянтин Дорошенко, Андрій Кузьменко та Олександр Лисак звернулися до Генерального прокурора України з заявою про скоєння кримінального правопорушення працівниками НАБУ.

Заяву адвокатів було переадресовано старшому детективу НАБУ Грабарю, однак їм повідомили, що об'єктивних даних для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення працівниками НАБУ кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 397 КК України, недостатньо.

Захисники не погодилися з такою бездіяльністю органу досудового розслідування і подали скаргу до Печерського районного суду м.Києва. 19 грудня суд своїм рішенням задовольнив скаргу захисників і зобов'язав уповноважених посадових осіб Генпрокуратури України внести в ЕРДР інформацію про вчинення кримінального правопорушення і почати досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження було 2 березня 2018 року.

19 квітня 2018 року, в акурат напередодні травневих свят, старший детектив відділу внутрішніх розслідувань управління внутрішнього контролю НАБУ Грабар виніс постанову про закриття кримінального провадження, в якості підстави вказавши відсутність події кримінального правопорушення. 25 квітня захисникам відправили копію постанови детектива НАБУ про закриття кримінального провадження.

22 травня 2018 року Солом'янський районний суд м.Києва мав розглядати питання скасування постанови про закриття кримінальної справи про порушення детективами НАБУ адвокатської таємниці. Детективи Бюро в суд не з'явилися, тому засідання довелося перенести.

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