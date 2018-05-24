"Рыба гниет с головы": адвокат заявила о вопиющих фактах против адвокатуры Украины

В 2017 году в Украине было открыто почти 1000 уголовных производств о нарушении гарантий адвокатской деятельности, из них только 1% дошел до суда.

Об этом в комментарииOBOZREVATELзаявила председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины Анна Боряк.

"В Украине жизнь человека не стоит даже 20 копеек. Чтобы повернуть все в другую сторону, нужно заставить уважать законы не только следственных судей и НАБУ, но и народных депутатов, которые выносят такие решения, что на голову не натягиваются ... Рыба гниет с головы. Я могу предоставить информацию о нескольких вопиющих случаях нарушения гарантии адвокатской деятельности, связанных с арестами адвокатов без достаточных оснований, предъявлением необоснованного подозрения", - заявила адвокат.

По ее словам, в 2017 году было открыто почти 1000 уголовных производств о нарушении гарантий адвокатской деятельности. "Из них 1% отправлено в суд, а решений судебных - ноль. Адвокатской тайны нет уже давно, о нее просто вытерли ноги. Вся правоохранительная система якобы находится под судебным контролем. У нас нет судебного контроля, следовательно, правоохранительная система делает то, что ей заблагорассудится", - подчеркнула Анна Борак.

Судебная система, отметила адвокат, не чувствует себя ветвью власти с правами и обязанностями, это уже менеджеры.

"Прокуратура - это менеджеры, суд - это менеджеры. У нас нет судебной системы. Те решения, которые выносятся, особенно мотивация... Это трезвый вообще писал? И таких 80% судебных дел. То же касается решений об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Это просто фейк", - констатировала представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщалOBOZREVATEL,украинские адвокаты написали письмо президента Украины как гаранта Конституции относительно действий НАБУ.