"Риба гниє зверху": адвокат заявила про кричущі факти наступу на адвокатуру України

У 2017 році в Україні було відкрито майже 1000 кримінальних проваджень щодо порушення гарантій адвокатської діяльності, з них тільки 1% дійшов до суду.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України Ганна Боряк.

"В Україні життя людини не вартує навіть 20 копійок. Щоб повернути все в інший бік, потрібно примусити поважати закони не тільки слідчих суддів і НАБУ, але і народних депутатів, які виносять такі рішення, що на голову не натягуються... Риба гниє зверху. Я можу надати інформацію про декілька кричущих випадків порушення гарантії адвокатської діяльності, пов’язані з арештами адвокатів без достатніх підстав, пред’явленням необґрунтованої підозри", - заявила адвокат.

За її словами, у 2017 році було відкрито майже 1000 кримінальних проваджень щодо порушення гарантій адвокатської діяльності. "З них 1% відправлено до суду, а рішень судових – нуль. Адвокатської таємниці немає уже давно, об неї просто витерли ноги. Вся правоохоронна система нібито перебуває під судовим контролем. У нас немає судового контролю, отже правоохоронна система робить те, що їй заманеться", - підкреслила Ганна Борак.

Судова система, наголосила адвокат, не відчуває себе гілкою влади з правами та обов`язками, це вже менеджери.

"Прокуратура – це менеджери, суд – це менеджери. У нас немає судової системи. Ті рішення, які виносяться, особливо мотивація. Чи тверезий писав? Це 80% судових справ. Те саме стосується рішень про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це просто фейк", - констатувала представник Національної асоціації адвокатів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські адвокати написали листа президенти України як гаранту Конституції щодо дій НАБУ.