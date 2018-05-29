Керівника ДФС Продана звинуватили у перевищенні службових повноважень

Екс-керівник Рівненської митниці Чаборай звинувачує Продана у тому, що підписавши заяву про його звільнення, виконуючий обов’язки голови ДФС Продан перевищив службові повноваження.

Як повідомляється, на думку Чаборая, наказ про його звільнення з посади підписаний не уповноваженою на те особою, і що це є підставою для поновлення на державній посаді.

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“Враховуючи той факт, що в період з 01.02.2018 року по 06.02.2018 року була відсутня особа виконувача обов’язки Голови ДФС України між мною та ДФС України не було досягнуто угоди щодо мого звільнення на підставі п.1 ст.36 КЗпП, позаяк зі сторони ДФС угода підписана не уповноваженою на це особою”, - зазначає Андрій Чаборай.

Як відомо, 7 березня Мирослав Продан звільнив начальника Рівненської митниці за угодою сторін.