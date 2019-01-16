В Украине взялись за церковные законы: на носу кардинальные перемены

В Верховной Раде разработали правила перехода общин в объединенную Православную церковь. Ожидается, что после принятия нового закона сотни парафий РПЦ в Украине станут частью ПЦУ.

Как будет происходить переход и что важно знать — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Раде подготовили новые правила перехода общин в ПЦУ: они включают как количество голосов "за" на собрании, так и определение, кто может голосовать.

Закон, вероятно, примут 17 января.

Что именно хотят проголосовать в Раде?

В парламенте определят, как законно местным общинам переходить из одной церкви в другую вместе со всем своим имуществом. Ведь в стране за последний месяц уже более полусотни храмов перешли в ПЦУ — этот процесс нужно оформить юридически.

Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, нынешний проект закона 4128 авторства народного депутата от "Народного фронта" Виктора Еленского не отвечает европейским стандартам. Поэтому на рассмотрение парламента будет вынесен другой.

Богослужение

В комментарии OBOZREVATEL нардеп Еленский пояснил, что речь идет о новом проекте, который он же и внесет в Верховную Раду. 17 января он, вероятно, будет проголосован парламентом.

Там, по словам нардепа, учтены пожелания религиоведов, представителей общин и специалистов по европейскому законодательству.

Главные пункты нового закона будут выглядеть так:

Государство признает право прихожан переходить в другую церковь;

О переходе общины будет решено на собрании. Нардепы отказались от идеи принимать решение простым большинством от присутствующих. В новом законе такое право получат две трети от тех, кто пришел на собрание общины. Отметим, ранее на такой позиции в интервью OBOZREVATEL настаивал Патриарх Филарет;

Кто конкретно будет голосовать и как определить, принадлежит ли человек к общине конкретного храма — будут решать исходя из устава общины. В это дело государство вмешиваться не будет.

Именно вопрос о принадлежности человека к общине и стал камнем преткновения среди парламентариев. Так, по словам нардепа-фронтовика Дмитрия Тымчука, есть риск получить случаи с титушками, которые будут массово приходить на собрания в храмы и мешать волеизъявлению прихожан.

"Сложно будет предотвратить инциденты, когда в храмы могут приходить неизвестные и влиять на ситуацию. Поэтому в законе важно указать, кто и каким образом может принять участие в собрании и в каком конкретном месте", — пояснил OBOZREVATEL Тымчук.

Почему Москва негодует?

В РПЦ резко негативно отреагировали на идею. Патриарх РПЦ Кирилл давно заявил, что законопроект Виктора Еленского “нарушает Конституцию Украины”, а в случае его принятия будет узаконена “неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины”.

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“Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало в Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии”, — считает Кирилл.

Правда, как уверяет религиовед Дмитрий Горевой, в Московском патриархате понимают, что передавать право общинам самостоятельно решать свою судьбу очень рисковано.

“В Московском патриархате не согласны с этим, они считают, что у общин нет права решать свою судьбу, а только церковные иерархи могут решать судьбу прихожан. То есть они их рассматривают как крепостных у епископов-феодалов", — подчеркнул Горевой в эфире ObozTV.

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Что будет дальше?

При идеальном стечении обстоятельств принятый закон поможет решить проблему — как официально общине перейти в новую церковь. Государство же поможет обеспечить безопасность людей и имущества, а изменения в устав общины будут внесены с соблюдением юридических тонкостей.

Если все пойдет в правильном русле — в ближайшие месяцы приходы по всей Украине при желании смогут переходить в ПЦУ. На собрании решение будут принимать именно прихожане, простые жители.

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