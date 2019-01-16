В Україні взялися за церковні закони: на носі кардинальні зміни

У Верховній Раді розробили правила переходу громад в об'єднану Православну церкву. Очікується, що після ухвалення нового закону сотні парафій РПЦ в Україні стануть частиною ПЦУ.

Як відбуватиметься перехід і що важливо знати — з'ясовував OBOZREVATEL.

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У Раді підготували нові правила переходу громад до ПЦУ: вони включають як кількість голосів "За" на зборах, так і визначення, хто може голосувати;

Закон, вірогідно, ухвалять 17 січня.

Що саме хочуть проголосувати у Раді?

У парламенті визначать, як законно місцевим громадам переходити з однієї церкви в іншу разом з усім своїм майном. Адже в країні за останній місяць вже понад півсотні храмів перейшли в ПЦУ — цей процес потрібно оформити юридично.

Як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, нинішній проект закону 4128 авторства народного депутата від "Народного фронту" Віктора Єленського не відповідає європейським стандартам. Тому на розгляд парламенту буде винесено інший.

Богослужіння

У коментарі OBOZREVATEL нардеп Єленський пояснив, що йдеться про новий проект, який він же і внесе до Верховної Ради. 17 січня він, ймовірно, буде проголосований парламентом.

Там, за словами нардепа, враховані побажання релігієзнавців, представників громад та фахівців з європейського законодавства.

Головні пункти нового закону виглядатимуть так:

Держава визнає право прихожан переходити в іншу церкву;

Про перехід громади буде вирішено на зборах. Нардепи відмовилисявід ідеї ухвалювати рішення простою більшістю від присутніх. У новому законі таке право отримують дві третини від тих, хто прийшов на збори громади. Зазначимо, раніше на такій позиції в інтерв'ю OBOZREVATEL наполягав Патріарх Філарет;

Хто конкретно голосуватиме і як визначити, чи належить людина до громади конкретного храму — вирішуватимуть з огляду на статут громади. В цю справу держава втручатися не буде.

Саме питання про приналежність людини до громади і стало каменем спотикання серед парламентарів. Так, за словами нардепа-фронтовика Дмитра Тимчука, є ризик отримати випадки з тітушками, які будуть масово приходити на зібрання до храмів і заважати волевиявленню прихожан.

"Важко буде запобігти інцидентам, коли до храмів можуть приходити невідомі і впливати на ситуацію. Тому в законі важливо зазначити, хто і яким чином може взяти участь у зборах і в якому конкретному місці", — пояснив OBOZREVATEL Тимчук.

Чому Москва обурюється?

У РПЦ різко негативно відреагували на ідею. Патріарх РПЦ Кирил давно заявив, що законопроект Віктора Єленського "порушує Конституцію України", а в разі його ухвалення буде узаконена "нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України".

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"Настільки обмежувальне релігійне законодавство не діяло в Україні навіть за часів комуністичного режиму, а на решті території Європи щось подібне існувало хіба лише за часів нацистського правління у Німеччині", — вважає Кирил.

Щоправда, як запевняє релігієзнавець Дмитро Горевий, у Московському патріархаті розуміють, що передавати право громадам самостійно вирішувати свою долю дуже ризиковано.

"У Московському патріархаті не згодні з цим, вони вважають, що у громад немає права вирішувати свою долю, а лише церковні ієрархи можуть вирішувати долю парафіян. Тобто вони їх розглядають як кріпаків у єпископів-феодалів", — наголосив Горевий у ефірі ObozTV.

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Що буде далі?

За ідеального збігу обставин ухвалений закон допоможе вирішити проблему — як офіційно громаді перейти до нової церкви. Держава ж допоможе гарантувати безпеку людей і майна, а зміни до статуту громади будуть внесені з дотриманням юридичних тонкощів.

Якщо все піде у правильному руслі — у найближчі місяці парафії по всій Україні за бажання зможуть переходити до ПЦУ. На зборах рішення прийматимуть саме парафіяни, прості жителі.

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