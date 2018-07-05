Массовый снос хрущевок: в Кабмине сообщили, что ждет украинцев

В Украине рассматривается два подхода к решению проблемы хрущевок: снос и реконструкция.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. По его словам, законопроект в процессе разработки.

"Хочу отметить, что проблема не может решиться быстро и легко, потому что у государства нет средств, чтобы все хрущевки разом сделать энергоэффективными, полностью поменять все коммуникации в зданиях. Москва - не лучший пример для подражания, но там все хрущевки были не только реконструированы - там произошла полная реновация. Мы еще к этому фактически не приступали", - пояснил Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что в Украине несовершенное законодательство по расселению, нет четко прописанных требований к застройщикам, поэтому вопрос висит в воздухе. Кроме того, предусмотрено согласие 100% жильцов - это практически невозможно.

"Если говорим о перестройке кварталов, то сложно получить согласие всех домов. Три дома согласились, два - нет, и в итоге будут такие анклавы в микрорайоне. А если делать - то гармонично. Законопроект должен учитывать все возможные проблемы и варианты их решения. В частности, отселение должно происходить в тот же район, где жили люди. Условно: если проживал на Печерске, нельзя отселять на Троещину. Безусловно, предложенная жилплощадь должна быть с ремонтом, а поблизости должна быть комфортная инфраструктура", - считает замминистра.

По его словам, срок эксплуатации инженерных сетей хрущевок и сталинок завершился.

"У нас действительно назревает проблема. Но очень важно, чтобы бизнес захотел вкладывать в эту сферу - это должно быть экономически выгодно", - подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы дома в Киеве, находящиеся под ударом.