Офис Зеленского ответил на требование украинцев ликвидировать Окружной админсуд Киева
Петиция набрала 25 тысяч подписей, поэтому президент рассмотрел ее
Автор обращения указывал на коррупцию в суде и неправосудные решения
Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия
Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил на петицию относительно ликвидации Окружного административного суда Киева, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
Пресс-служба ОП вечером в среду, 28 октября, напомнила, что автор петиции мотивировал инициативу необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также заявил о "глубоко укорененной в суде коррупции и практике неправосудности решений".
Зеленский по результатам рассмотрения петиции поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия, которая "имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева".
Как сказано в сообщении, президент предложил "выработать прозрачную и корректную процедуру, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.
Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создавали искусственные препятствия в их работе.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.
1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности, а в середине октября Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию касательно подозрения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.