Офис Зеленского ответил на требование украинцев ликвидировать Окружной админсуд Киева

Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил на петицию относительно ликвидации Окружного административного суда Киева, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Пресс-служба ОП вечером в среду, 28 октября, напомнила, что автор петиции мотивировал инициативу необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также заявил о "глубоко укорененной в суде коррупции и практике неправосудности решений".

Зеленский по результатам рассмотрения петиции поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия, которая "имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева".

Как сказано в сообщении, президент предложил "выработать прозрачную и корректную процедуру, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

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