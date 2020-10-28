Офіс Зеленського відповів на вимогу українців ліквідувати Окружний адмінсуд Києва

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Право
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  • Петиція набрала 25 тисяч підписів, тому президент розглянув її

  • Автор звернення вказував на корупцію в суді й неправосудні рішення

  • Зеленський доручив почати консультації з Вищою радою правосуддя

Глава ОАСК Павло Вовк і президент Володимир Зеленський

Офіс президента України Володимира Зеленського відповів на петицію щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, яка набрала потрібні для розгляду 25 тисяч підписів.

Пресслужба ОП ввечері в середу, 28 жовтня, нагадала, що автор петиції мотивував ініціативу потребою негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також заявив про "глибоко вкорінену в суді корупцію та практику неправосудності рішень".

Зеленський за результатами розгляду петиції доручив почати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя, яка "має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію щодо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва".

Як сказано в повідомленні, президент запропонував "напрацювати прозору й коректну процедуру, яка дала б змогу розв'язати питання Окружного адміністративного суду міста Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

  • Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову.

  • Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхній роботі .

  • Сам глава ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.

  • 1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади, а в середині жовтня Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію щодо підозри чолі Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

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