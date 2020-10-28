Офіс Зеленського відповів на вимогу українців ліквідувати Окружний адмінсуд Києва

Офіс президента України Володимира Зеленського відповів на петицію щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, яка набрала потрібні для розгляду 25 тисяч підписів.

Пресслужба ОП ввечері в середу, 28 жовтня, нагадала, що автор петиції мотивував ініціативу потребою негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також заявив про "глибоко вкорінену в суді корупцію та практику неправосудності рішень".

Зеленський за результатами розгляду петиції доручив почати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя, яка "має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію щодо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва".

Як сказано в повідомленні, президент запропонував "напрацювати прозору й коректну процедуру, яка дала б змогу розв'язати питання Окружного адміністративного суду міста Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Як повідомляв OBOZREVATEL: