Офіс Зеленського відповів на вимогу українців ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Петиція набрала 25 тисяч підписів, тому президент розглянув її
Автор звернення вказував на корупцію в суді й неправосудні рішення
Зеленський доручив почати консультації з Вищою радою правосуддя
Офіс президента України Володимира Зеленського відповів на петицію щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, яка набрала потрібні для розгляду 25 тисяч підписів.
Пресслужба ОП ввечері в середу, 28 жовтня, нагадала, що автор петиції мотивував ініціативу потребою негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також заявив про "глибоко вкорінену в суді корупцію та практику неправосудності рішень".
Зеленський за результатами розгляду петиції доручив почати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя, яка "має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію щодо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва".
Як сказано в повідомленні, президент запропонував "напрацювати прозору й коректну процедуру, яка дала б змогу розв'язати питання Окружного адміністративного суду міста Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову.
Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхній роботі .
Сам глава ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.
1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади, а в середині жовтня Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію щодо підозри чолі Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.