Одиозного судью Емельянова отстранили от работы

Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от работы.

"Судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения", - говорится в сообщении пресс-службы ВСП.

Его отстранили на основании решения Второй Дисциплинарной палаты подать представление на увольнение Емельянова.

Отмечается, что срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Артур Емильянов

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Также журналисты программы "Схемы" сообщали, что бывшая жена Емельянова Светлана владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира.