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Одиозного судью Емельянова отстранили от работы

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Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от работы.

"Судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения", - говорится в сообщении пресс-службы ВСП.

Его отстранили на основании решения Второй Дисциплинарной палаты подать представление на увольнение Емельянова.

Отмечается, что срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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Артур Емильянов

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Также журналисты программы "Схемы" сообщали, что бывшая жена Емельянова Светлана владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира.

Персона
Артур Емельянов
Место
Украина
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