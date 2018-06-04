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Одіозного суддю Ємельянова відсторонили від роботи

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Вища рада правосуддя (ВСП) тимчасово відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від роботи.

"Суддя вважається тимчасово відстороненим від правосуддя без прийняття Вищою радою правосуддя окремого рішення", - йдеться в повідомленні прес-служби ВСП.

Його відсторонили на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати направити подання на звільнення Ємельянова.

Відзначається, що термін дії відсторонення судді від правосуддя - до прийняття Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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Артур Емільянов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2016 року ГПУ повідомила про підозру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Також журналісти програми "Схеми" повідомляли, що колишня дружина Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю в різних куточках світу.

Особа
Артур Ємельянов
Місце
Україна
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