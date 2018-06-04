Одіозного суддю Ємельянова відсторонили від роботи

Вища рада правосуддя (ВСП) тимчасово відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від роботи.

"Суддя вважається тимчасово відстороненим від правосуддя без прийняття Вищою радою правосуддя окремого рішення", - йдеться в повідомленні прес-служби ВСП.

Його відсторонили на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати направити подання на звільнення Ємельянова.

Відзначається, що термін дії відсторонення судді від правосуддя - до прийняття Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Артур Емільянов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2016 року ГПУ повідомила про підозру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Також журналісти програми "Схеми" повідомляли, що колишня дружина Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю в різних куточках світу.