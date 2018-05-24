За счет государства: у Гройсмана выдвинули требования больницам

В Украине утвердили список требований к медицинским учреждениям, которые обслуживают пациентов за государственный счет.

Их перечень урегулирован постановлением Кабинета министров Украины от 28 марта 2018 года № 391, которое частично вступило в силу 23 мая 2018 года.

Больница

В частности, тот, кто предоставляет медицинские услуги населению за государственный счет, должен:

- иметь лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, другие разрешительные документы, предусмотренные законом;

- иметь необходимую материально-техническую базу, которая соответствует требованиям отраслевых стандартов в сфере здравоохранения и примерных табелей материально-технического оснащения, утвержденных Минздравом;

- иметь условия для медицинского обслуживания и свободного доступа в здания и помещения лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (но это требование вступит в силу с 1 января 2019 года);

- быть зарегистрированным как юридическое лицо (кроме государственного или коммунального учреждения) или как физическое лицо - предприниматель;

- соответствовать критериям, установленным в порядке использования средств соответствующей бюджетной программы, на выполнение которой заключаются договоры о медицинском обслуживании населения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине начали выписывать новые рецепты на лекарства.