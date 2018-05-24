За держрахунок: Кабмін висунув вимоги до лікарень

В Україні затвердили список вимог до медичних установ, які обслуговують пацієнтів за державний рахунок.

Їх перелік врегульовано постановою Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 року № 391, яка частково внабрала чинності 23 травня 2018 року.

Лікарня

Зокрема той, хто надає медичні послуги населенню за державний рахунок, повинен:

- мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законом;

- мати достатню матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я і примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених Міністерством охорони здоров'я;

- мати умови для медичного обслуговування та вільного доступу в будівлі і приміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (але ця вимога набуде чинності з 1 січня 2019 року);

- бути зареєстрованим як юридична особа (крім державного або комунального закладу) або як фізична особа-підприємець;

- відповідати критеріям, встановленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори про медичне обслуговування населення.

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