Як українці можуть збільшити собі відпустку

В Україні закон дає можливість подовжити відпустку за рахунок додаткових днів.

Їх виділяють за особливий характер праці, шкідливі умови або ненормований робочий день, пише UBR.ua.

Подовжити відпустку можна за рахунок додаткових днів pixabay.com

Зокрема, крім основної щорічної відпустки закон про відпустки передбачає ще три види додаткового відпочинку:

• щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (ст.7);

• щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наприклад, за ненормований робочий день, за роботу за комп'ютером і т.п. (Ст.8);

• інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, наприклад, за вислугу років держслужбовцям.

Працівник, який має право на кілька додаткових відпусток, повинен вибрати одну з них. Наприклад, за ненормований день або за роботу з комп'ютером.

З цього списку видно, що велика частина українців може скористатися своїм правом на додаткову відпустку через роботу за комп'ютером. Для них, за словами юриста Інеси Летич, відпустка може бути збільшена до 4 днів.

Як пояснила юрист Олександра Чигрина, додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, тривалістю до 35 календарних днів.

Список таких виробництв, робіт, професій і посад затверджується Кабінетом міністрів України.

"Працівники, які працюють на електронно-обчислювальних машинах і обчислювальних машинах - вона пов'язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням, тому таку роботу відносять до роботи з особливим характером праці. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки повинна встановлюватися колективним або трудовим договором, відповідно від часу зайнятості працівника", - говорить Чигрина.

Тільки вибити таку відпустку непросто. Адже закон вимагає, щоб робота за комп'ютером займала як мінімум більше 50% робочого часу. А такий облік годин, проведених за монітором, практично ніде не ведеться. Ніяких офіційних форм звітності з цього приводу не існує.

"Тому тут все залежить від доброї волі роботодавця. Найчастіше додаткову відпустку працівникам дають західні компанії, для яких зайві 4 дны великої ролі не грають, а псувати відносини зі співробітниками і перевіряючими вони не хочуть. Адже ненадання такої додаткової відпустки - це порушення" , - зазначила Інеса Летич.

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