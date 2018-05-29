ДФС віддали Кабміну: що за цим стоїть

Рішення уряду про перепідпорядкування Кабінету міністрів України Державної фіскальної служби (ДФС) викликано деструктивною і провальною роботою керівництва Міністерства фінансів.

Про це заявив глава Громадської ради при ДФС Дмитро Алексеєнко, повідомляють "Українські новини".

ДФС

"При створенні ДФС вона була підпорядкована Кабміну. ​​Потім Яценюк (колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк- Ред.) своїм рішенням перепідпорядкував її Яресько (екс-міністр фінансів Наталія Яресько - Ред.), наскільки я пам'ятаю. І зараз при міністрі Данилюку йдуть постійні конфлікти. Рівень блокування з боку Мінфіну будь-яких ініціатив (ДФС) дійшов до якоїсь своєї межі, тому і прийнято таке силове вирішення. Взяти будь-який напрямок в роботі Мінфіну - ми бачимо там, по суті, провал. Міністр у постійному конфлікті і з депутатами, і з профільним комітетом, і з ДФС, хоча Мирослав Продан (в.о. голови ДФС - Ред.) з усіх сил, з усією його дипломатичністю намагається уникнути конфлікту, і каже, що ми (з Мінфіном) дружимо ... Ця людина (міністр Олександр Данилюк) не спрацьовується абсолютно з усіма. Після перепідпорядкування позиція міністра буде прийматися до уваги, але ніяк не блокувати кадрові, бюджетні ініціативи і так далі. Як це буде діяти поки рано говорити. Давайте дочекаємося самої постанови КМУ ", - заявив Алексеєнко.

На його думку, реформування ДФС за зразком, запропонованим Мінфіном, призвело б до колапсу фіскальної системи.

"Це реформа ДФС, яка нічого спільного з практикою не має. Створення двох юридичних осіб призвело б до колапсу. У Мінфіні беруть на щит, нібито вони реформували систему відшкодування ПДВ, хоча ця реформа була ще раніше запропонована групою Ніни Южаніної. Більше я не бачу якихось плюсів в діяльності міністерства. Писався (Мінфіном) закон про службу фінансових розслідувань. Всі визнали його таким, що не відповідає нашим реаліям", - говорить Алексеєнко.

Він зазначає, що міністр займається піаром і систематично дезінформує міжнародних партнерів України.

"Данилюк не вперше пише від імені України послам. Коли вони валили податок на виведений капітал, Мінфін звернувся до країн "Великої сімки", щоб вони підтримали ідею, що це все невигідно. Написав в Світовий банк, що не можна цей податок вводити в цьому році. Хоча потім, як виявилося, Мінфін, використовуючи міжнародну фінансову допомогу, проводив аналіз законопроекту, взявши за основу абсолютно іншу концепцію. Такі дії межують з шахрайством. Виходить, обманювали і МВФ, і послів, і Світовий банк? Як можна такі дії назвати ? А ситуація з блокуванням податкових накладних? Це система Мінфіну, від якої страждав малий і середній бізнес. Мільйони, якщо не мільярди, втратив на блокуванні малий і середній бізнес просто через необдуманий експеримент. Хоча всі говорили - і громадськість, і депутати, - проведіть хоча б тестовий режим. Такий експеримент над українським бізнесом межує зі злочином. Сьогодні передали цю систему в управління ДФС, але в минулому році це було просто щось неймовірне", - вважає Алексеєнко.

За словами голови громадської ради, після перепідпорядкування ДФС уряду з'являється шанс на продуктивне реформування держструктури.

"Я сподіваюся, що буде все-таки реформа, але не та, яку придумує міністр і його радники, у яких практики не було в цій сфері. Реформуванням повинні займатися люди, які бачать, розуміють ситуацію зсередини, хочуть змінити її на краще і знають, як це зробити без грантів міжнародної допомоги, які лише б розпиляти, а там будь що буде. Потрібно працювати, знаходити консенсус і не влаштовувати постійно демарші", - стверджує експерт.

Відзначимо, що за інформацією ЗМІ, Кабінет міністрів на закритому засіданні 23 травня проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, щорічно через нереалізовані реформ ДФС і митниці Україна втрачає 130 млрд грн.