Для Верховного суда отобрали 69 кандидатур: опубликован полный список

Высший совет правосудия (ВРП) рассмотрел материалы для внесения президенту представления о назначении судей в Верховный суд по рекомендациям, которые поступили от Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Как сказано на сайте Высшего совета правосудия, по итогам работы 19-20 марта было одобрено 69 кандидатур.

ВРП постановил внести президенту представление о назначении судей в Кассационный гражданского суда в составе Верховного суда: Бурлакова Сергея Юрьевича, Воробьевой Ирины Анатольевны, Грушицкого Андрея Игоревича, Гулейкова Игоря Юрьевича, Дундар Ирины Александровны, Ждановой Валентины Сергеевны, Зайцева Андрея Юрьевича, Игнатенко Вадима Николаевича, Калараша Андрея Андреевича, Коротенко Евгения Васильевича, Кривцовой Анны Васильевны, Литвиненко Ирины Викторовны, Лидовца Руслана Анатольевича, Осияна Алексея Николаевича, Петрова Евгения Викторовича, Русинчука Николая Николаевича, Саккары Натальи Юрьевны, Сердюка Валентина Васильевича, Титова Максима Юрьевича, Шиповича Владислава Владимировича, Яремка Василия Васильевича.

В Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда: Багай Надежды Онуфриевны, Банасько Александра Александровича, Бенедисюка Игоря Михайловича, Васьковского Олега Викторовича, Власова Юрия Леонидовича, Волковицкой Натальи Александровны, Губенко Надежды Михайловны, Зуева Виталия Анатольевича, Колос Ирины Борисовны, Кондратовой Ирины Дмитриевны, Кролевец Ольги Анатольевны, Малашенковой Татьяны Михайловны, Огородника Константина Михайловича, Случа Алексея Васильевича.

В Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда: Анисимова Германа Николаевича, Бородия Василия Николаевича, Булейко Ольги Леонидовны, Елениной Жанны Николаевны, Еремейчука Сергея Владимировича, Иваненко Игоря Владимировича, Ковтуновича Николая Ивановича, Креты Галины Романовны, Луганского Юрия Николаевича, Святской Елены Владимировны, Фомина Сергея Борисовича, Чистика Андрея Олеговича.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда: Билак Мирославы Викторовны, Блаживской Натальи Евгеньевны, Гусака Николая Борисовича, Дашутина Игоря Владимировича, Езерова Альберта Анатольевича, Ересько Людмилы Александровны, Железного Игоря Викторовича, Жука Андрея Владимировича, Загороднюка Андрея Григорьевича, Калашниковой Елены Владимировны, Кашпур Ольги Валерьевны, Мартынюк Натальи Николаевны, Мельник-Томенко Жанны Николаевны, Радышевский Олеси Ростиславовны, Рыбачука Андрея Ивановича Соколова Владимира Николайовича, Таций Ларисы Васильевны, Усенко Евгении Андреевны, Чиркина Сергея Николаевича, Шевцовой Натальи Владимировны, Шишова Олега Алексеевича, Яковенко Николая Николаевича.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта 2019 года, Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда и назвала его победителей.

В конкурсе, кроме судей, участвовали также адвокаты, ученые и кандидаты с совокупным стажем. В итоге, среди 78 победителей конкурса – 54 судьи (69%), 14 – ученых (18), 7 – адвокатов (9%) и 3 с совокупным стажем (4%). Таким образом Комиссия рекомендует на назначение почти 30% кандидатов, ранее не работавших судьями.

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