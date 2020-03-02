Чи зобов’язані діти утримувати батьків-пенсіонерів

У нас здавна склалася традиція, коли батьки надають допомогу своїм дітям, навіть коли вони вже працюють, мають власних дітей. А ось ситуація навпаки – коли дорослі діти утримують своїх непрацездатних батьків трапляється набагато рідше.

У ст.51 Конституції України закріплено обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це особистий догляд, надання матеріальної допомоги, представництво, захист прав та інтересів батьків у різних установах тощо.

Не лише аліменти, а й додаткові витрати

Повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги (ст. 202 Сімейного кодексу України ). Дочка, син, крім сплати аліментів, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю (ст. 203 Сімейного кодексу України). У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а повнолітні дочка (син) мають достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з них одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов’язаних з лікуванням та доглядом за ними (ст. 206 Сімейного кодексу України).

Підставою виникнення аліментного зобов’язання між повнолітніми дітьми і їхніми батьками щодо їх утримання є склад юридичних фактів:

а) походження дітей (родинний зв’язок батьків і дітей);

б) непрацездатність батьків (непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку, а також інваліди I, II та III груп);

в) потреба батьків у матеріальній допомозі (полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку із відсутністю пенсій чи їх низького розміру, а також у зв’язку із відсутністю у них інших джерел існування).

г) обов’язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей.

Якщо батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків

Варто зазначити, що обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, не є абсолютним. Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків. У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки. Такий строк обумовлений відсутністю законодавчо закріпленого обов’язку у дітей щодо довічного утримання батьків, які не виконували своїх батьківських обов’язків.

Під ухиленням батьків від виконання своїх обов’язків мається на увазі, що вони не піклувалися про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема:

- не забезпечували необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно вплинуло на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкувалися з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;

-не надавали дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяли засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;

-не виявляли інтересу до її внутрішнього світу;

-не створювали умов для отримання нею освіти.

Ці чинники, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками. Тому суд навряд чи звільнить повнолітню дитину від обов’язку утримувати батька або матір, якщо визнає, що така особа у минулому не виконувала своїх батьківських обов’язків унаслідок душевної хвороби чи іншого тяжкого захворювання (звісно, крім хронічного алкоголізму чи наркоманії) або з інших не залежних від неї причин.

Як звернутись до суду

Якщо повнолітні дочка, син не надають матеріальну допомогу добровільно, батьки мають право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Позовна заява про стягнення аліментів подається до місцевих загальних судів в порядку цивільного судочинства за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача.

Позов про стягнення аліментів може бути пред’явлений до одного з дітей, до кількох з дітей, або до всіх дітей разом. У випадку пред’явлення позову до одного з дітей, суд за власною ініціативою має право притягнути до участі у справі інших дітей, незалежно від того пред’явлено до них позов чи ні.

За подання заяви про стягнення аліментів позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (стаття 5 п. 3 Закону України "Про судовий збір").

До позовної заяви, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (стягнення аліментів), якими можуть бути:

документи, що підтверджують доводи позивача про потребу в матеріальній допомозі (довідка з управління Пенсійного фонду про розмір пенсії, довідка з лікувальної установи про захворювання тощо);

довідка про склад сім’ї;

довідки, що підтверджують матеріальне положення відповідача

(наприклад, про заробітну плату тощо).

Скільки треба сплачувати

Аліменти, що сплачують діти на утримання своїх батьків, безумовно, повинні забезпечувати достатній життєвий рівень та необхідні умови для існування. Проте, в сучасних умовах тяжка хвороба, інвалідність або немічність батьків потребують значних додаткових витрат, які не покриваються сумами сплачуваних дітьми аліментів. Саме для уникнення випадків матеріальної незахищеності батьків, встановлюється обов’язок дітей брати участь у додаткових витратах на батьків.

Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку (на практиці не більше 1/6 частки) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.

При визначенні розміру аліментів, отримання матір'ю чи батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, автоматично не свідчить, що батько (мати) не потребують матеріальної допомоги.

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