13 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу COVID-19 з осередком в Європі.

На цей час найбільш ефективним способом профілактики цього захворювання є обмеження контакту між особами.

Для запобігання поширенню захворювання Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" №211 від 11 березня 2020 року. З 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України встановлюється карантин.

З 17 березня в Україні повністю припиняється пасажирське авіасполучення із закордоном. Переважна більшість авіакомпаній передчасно повертають туристів, які відпочивають за кордоном, та переносять вильоти, які припадають на період дії карантину.

Тим, хто не встигне повернутися до 16 березня 23:59, рекомендується звернутися до українських консульств. Також рекомендується українцям, які перебувають за кордоном та не встигають повернутися до 16 березня 23:59 включно, зареєструватися у створеній МЗС України електронній системі ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua/#/). Це допоможе координувати повернення українських громадян, а посольствами та консульствами України — підтримувати з ними зв’язок.

Вина туриста, третіх осіб або форс-мажорні обставини

Статтею 20 Закону України "Про туризм", визначені випадки, коли в разі невиконання, неналежного виконання туристичного договору туроператор не несе відповідальності перед туристом.

Йдеться про такі випадки:

• невиконання або неналежне виконання умов туристичного договору сталося з вини туриста;

• невиконання або неналежне виконання умов туристичного договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних із наданням послуг, зазначених у цьому договорі, та жодна зі сторін про їх настання не знала й не могла знати заздалегідь;

• невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) й інші суб’єкти туристичної діяльності, що надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.

Турагент відповідальності не нестиме

Якщо йдеться про турагента, то відповідальність за договором між туроператором і турагентом визначається відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором, укладеним між ними, а також Законом України "Про туризм". Тобто, турагент у цьому випадку виконує роль посередника, який діє від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок туроператора (ч. 1 ст. 295 Господарського кодексу України).

Тому якщо туристові не надано послугу, відповідати перед ним має саме туроператор. Турагент у такому разі відповідальності не нестиме.

На компенсацію не варто розраховувати

Вимагати відшкодування у туристичних фірм клієнт може завжди. Питання у тому, чи буде така вимога успішною. Дуже важливо вичитувати договір, який підписуєте із туроператором.

Ситуацію, що склалася із введення карантину та обмеження авіасполучення, можна розглядати як форс-мажорні обставини. Якщо відшкодування через непередбачувані випадки вказані в договорі з туроператором, гроші вам повернуть, в іншому випадку - ні.

У разі скасування тура через обставини непереборної сили, виплата компенсацій не здійснюється. Введення карантину та обмеження авіасполучення через розповсюдження епідемії нового типу коронавірусу є форс-мажорною обставиною.

Звичайно, можна подавати до суду, але шансів виграти справу мало.

Як правило, більшість клієнтоорієнтованих туристичних агенцій, пропонують своїм клієнтам дочекатися нормалізації ситуації та скористатися можливістю перепланувати свій відпочинок, перенести тур на інший час. Тому за теперішніх обставин краще скористатись такою пропозицією та не втратити гроші та тур.

Як отримати правову допомогу дистанційно

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написати на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/

скористатися правничою вікіпедією https://wiki.legalaid.gov.ua

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