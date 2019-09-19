Верховна Рада зробила подарунок на 18-річчя КК України (він набув чинності 1 вересня 2001 року). У першому читанні ухвалений законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес".

Вітаю вас із скасуванням двох анахронізмів, які були актуальні у часи народження кодексу, але з часом втратили свою практичну користь, зате досі грають на схеми та оборудки.

Анахронізм перший - стаття 205 щодо фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності. Хотіли боротися з “будівельними фірмами”, які масово зареєстрували на себе діячі кримінального світу. Ловити “братків” ця стаття не допомогла, проте є дві недобрі речі, для яких вона реально сьогодні використовується.

Перша - “відмазати” від більш серйозної статті 212 (ухилення від сплати податків). Робиться це так: директор фіктивного підприємства добровільно “здається” слідству, підписує угоду і сплачує мінімальний символічний штраф - щось трохи більше від 8000 грн. Поруч зі штрафами за ухилення від податків, та ще й в масштабах юрособи - це копійки. Підприємство закривають або перереєстровують. На цьому історія закінчується для всіх, але тільки починається - для контрагентів, з яким це підприємство встигло попрацювати, адже дія статті про фіктивне підприємництво поширюється і на них. Саме контрагенти потім мають проблему на рівному місці, доводячи у судах, що вони не верблюди, і їхня господарська діяльність - справжня.

Другий момент, де стаття 205 стає у пригоді - це коли треба “прижучити” когось дуже невихованого руками податкової. Якщо починають копати всі ланцюжки господарчих операцій, зокрема, безтоварних, на предмет ознак фіктивності - повірте, знаходять у всіх. Платникам ПДВ при цьому переглядають правомірність бюджетного відшкодування. Це, знов-таки, стосується не лише самого підприємства, а й всього господарчого ланцюжка. Тобто, без податкового кредиту можуть залишитися раптом всі, хто колись щось купив у даної юрособи. Уявіть собі, яке велике “дякую” каже податківцям бюджет України.

Отже, якщо ці зміни набудуть чинності, відповідальність за фіктивну господарську діяльність остаточно не декриміналізують. Просто всі справи автоматично переходять під статтю 212 та розглядаються лише в податковому контексті. Цю норму також переглядають у новому законі: значно збільшуються мінімальні суми податків, зборів та інших платежів, які можна “загубити” і не потрапити під кримінальну статтю. Мінімальний “значний розмір” збільшать з 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, “великий розмір” - з 3000 до 5000, “особливо великий розмір” - з 5000 до 7000.

А тут вже - проста людська інфляція. 1000 НМДГ (960 500 грн) - це колись був “великий розмір”. При сьогоднішніх цінах перевірте діяльність за кілька років будь-якого великого чи середнього платника податків по Україні. На таку суму десь “не зійдеться” майже у всіх. Податківці активно використовують це проти тих, хто їм треба. Тож періодичний перегляд мінімумів - це життєва необхідність і данина здоровому глузду.

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