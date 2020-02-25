Досить типова ситуація, коли батьки, які розлучені або проживають окремо, не можуть порозумітися щодо матеріального забезпечення дитини.

Дорослі люди не знаходять компроміс, а в результаті страждає дитина. Сімейний кодекс чітко вказує: аліменти є власністю дитини. Батьки повинні розуміти, що аліменти сплачуються не колишньому подружжю, а своїй дитині, на її розвиток, харчування, навчання, одяг тощо.

Чи можу я за власною ініціативою платити аліменти?

Один із батьків може добровільно сплачувати аліменти на утримання дитини. Подається заява за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину із заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути відкликана заявником.

На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.(ст.187 Сімейного кодексу України).

Як визначитись з розміром аліментів?

Сімейним кодексом встановлено мінімальний гарантований та мінімальний рекомендований розмір аліментів, а також досягнення домовленостей між батьками розміру аліментів у твердій грошовій сумі.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, з 1 січня 2020 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей віком до 6 років - 889,5 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1109 грн.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів з 1 січня 2020 року становить:

для дітей віком до 6 років - 1779 гривень

для дітей віком від 6 до 18 років - 2218 гривень.

Визначаючись з розміром аліментів у заяві, необхідно звернути увагу на мінімальний гарантований та мінімальний рекомендований розмір аліментів та на частку від заробітку батька, матері, яка може стягуватись судом – це на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину .

З 1 січня 2020 року 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку становить:

для дітей віком до 6 років - 17 790 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років - 22 180 грн.

Може бути така ситуація, що ви сплачуєте добровільно, а стягувач аліментів звернеться до суду про стягнення аліментів, мотивуючи тим, що платник аліментів виплачує розмір аліментів значно занижений. І у разі якщо суд встановить заниженість аліментів, то платнику потрібно буде сплатити заборгованість по аліментам. Кожен випадок індивідуальний, тому обирайте такий спосіб добровільної сплати аліментів не порушуючи права дитини.

Чи можна укласти договір про сплату аліментів?

Батьки дитини можуть звернутися до нотаріуса та укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначитися про розмір та строки виплати. При цьому, умови такого договору не можуть порушувати права дитини, передбачені чинним законодавством. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Квартира замість аліментів?

Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно – житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо. Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.

Але необхідно звернути увагу, незважаючи на укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Де можна отримати безкоштовну юридичну допомогу?

Звертайтеся за безоплатною юридичною консультацією до одного з центрів або бюро правової допомоги, адреси та номери телефонів яких можна знайти на сайті системи безоплатної правової допомоги за адресою https://legalaid.gov.ua/. За правовою інформацією заходьте на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/. Крім того, правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103.

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