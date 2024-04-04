Невозможно достичь законного, независимого и объективного решения при наличии обстоятельств, свидетельствующих о предвзятости большинства членов дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии региона.

Пост и его толкование

На этом основании Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры упразднила решение КГКА Киевской области от 19 декабря прошлого года о лишении Алексея Шевчука права на занятие адвокатской деятельностью. Также дисциплинарный орган попросил рассмотреть материалы дела с учетом выявленных процедурных нарушений.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаємо, на О.Шевчука поскаржилися до КДКА Київської області через його публікацію у Фейсбуці від 11.10.2022, де він повідомляв про псування зловмисниками його приймальні, називав причетних "скотами" та "помийними котами" та обіцяв, що вони отримають повістки в гарячі точки. Також у коментарях до посту він застосував образливі вислови ("чмоня", "біосміття") по відношенню до колеги.

Скаржницю, яка болісно сприймає війну в Україні, щоденні втрати в гарячих точках захисників Батьківщини, загибель мирного населення, дуже обурили слова адвоката. Адже, на її думку виходило, що в гарячих точках перебувають лише "скоти" та "помийні коти", а повістки – це покарання за вчинені неправомірні дії.

І, оскільки її друзям та знайомим адвокатам-патріотам, які добровільно відгукнулися та зі зброєю в руках захищають Батьківщину у гарячих точках, немає часу писати скарги на поведінку адвоката, що принижує їхній щоденний подвиг, то вона взяла на себе це завдання.

У КДКА погодилися із доводами скаржниці, вказавши, що пост адвоката представив почесний конституційний обов’язок громадян України по захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності, як "покарання" за вчинення протиправних дій по відношенню до осіб, що вчиняють неправомірні дії. І, на думку КДКА регіону, є беззаперечним те, що в широкому суспільному загалі склалося негативне враження від почесного звання "адвокат України".

Оцінюючи зміст та характер поведінки, дисциплінарна палата кваліфікувала її як грубе порушення ст. 12, ст. 56 та Преамбули Правил адвокатської етики, що, на думку КДКА, беззаперечно підривало авторитет адвокатури України. Тож до адвоката було застосоване найтяжче покарання, передбачене законом – позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Процедурні зачіпки

Цікаво, що представником О.Шевчука у дисциплінарній справі була адвокат, яка сама певний час очолювала КДКА Київської області, що сьогодні розглядала справу проти її клієнта. І, оскільки під її керівництвом тривалий час працювали чинні члени дисциплінарної палати, представник заявила їм відвід. Вона мотивувала своє клопотання тим, що минулі робочі відносини спричиняють конфлікт інтересів і це впливає на неупередженість розгляду дисциплінарної справи.

Натомість колишні підлеглі нагадали вимоги ст. 17 Правил адвокатської етики, згідно з якими, адвокат, приймаючи доручення про надання професійної правничої допомоги, має зважити на свої можливості щодо його виконання. Відтак, маючи внутрішнє переконання щодо наявності конфлікту інтересів, вона мала б відмовитись від прийняття доручення клієнта у цій справі.

Окремо у дисциплінарній палаті поставили О.Шевчуку в провину подання клопотань про ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи, про перенесення на цій підставі розгляду скарги, оскарження рішення про порушення дисциплінарної справи з пропуском строку. Ці дії, на думку членів КДКА, насправді були спрямовані на затягування розгляду справи, у тому числі, в розрахунку на сплив строків притягнення до дисциплінарної відповідальності. Зауважимо, що при цьому сама ж КДКА констатувала триваючий характер правопорушення. Спірна публікація була доступною для перегляду (автор не видаляв її) під час дисциплінарного провадження та на момент ухвалення рішення. Іншими словами, строки не могли спливти апріорі! Тим не менш, на думку членів ДП, поведінка свідчила як про недобросовісність дій, так і про усвідомлення адвокатом факту вчиненого ним дисциплінарного проступку.

Порушення Регламенту

Справа дісталася Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Там послалися на п. 7.5. Регламенту КДКА (рішення Ради адвокатів України від 17.12.2013 № 268), за яким до початку розгляду скарги особа, відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену КДКА з мотивів обґрунтованих сумнівів у його неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду.

І з матеріалів справи вбачалося, що КДКА регіону отримала від О.Шевчука заяви про відвід голові КДКА та трьом членам ДП. І, згідно з фінальним рішенням, палата в ході розгляду справи на одному із попередніх засідань начебто прийняла протокольні рішення, якими відмовила в задоволенні заяв, як необґрунтованих. Водночас, з витягу з протоколу засідання у цей день вбачалося, що ніякі заяви про відвід не розглядалися.

Відповідно ж до п. 3 Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо розгляду заяв про відводи (самовідводи), затвердженого рішенням ВКДКА № ХІ-021/2019 від 08.11.2019, КДКА регіону не вправі ігнорувати відводи, заявлені учасниками засідання, адже це є порушенням процесуальних прав сторін провадження і має наслідком скасування ВКДКА рішення, ухваленого КДКА.

Також у ВКДКА врахували порядок розгляду заяв про відвід девʼяти членів палати від представника. Згідно із витягом з протоколу по кожній заяві ДП, порадившись на місці, вирішила відмовити у задоволенні заяви. Але при розгляді не з’ясовувалася позиція самих членів ДП, яким заявлявся відвід. Вони також не надавали будь-яких пояснень щодо підстав відводу.

Крім цього, з Витягу з Протоколу № 13 не вбачається, що члени дисциплінарної палати видалялися/переходили до нарадчої кімнати для вирішення заяв про відвід. Тож і в даному випадку була порушена процедура, встановлена п. 8.3 Регламенту КДКА.

У кого конфлікт інтересів?

ВКДКА критично поставилася і до твердження КДКА про те, що адвокат мала б самостійно відмовитись від прийняття доручення клієнта. Адже відповідно до ч. 1 ст. 9 Правил адвокатської етики, під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

У даному випадку відсутній конфлікт інтересів адвоката з клієнтом, а тому позицію КДКА Київської області було названо необгрунтованою та такою, що не відповідає вимогам діючого законодавства.

Також у ВКДКА зауважили, що досягти законного, незалежного і об’єктивного рішення при наявності обставин, які свідчать про упередженість більшості членів дисциплінарної палати КДКА регіону, неможливо. І комісія є квазісудовим органом, який наділений повноваженнями щодо проведення спеціальної дисциплінарної процедури. Отже необхідно зважати на статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Беручи до уваги встановлені процедурні порушення, ВКДКА рішенням № ІІ-014/2024 від 29 лютого 2024 року скасувала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про притягнення Олексія Шевчука до дисциплінарної відповідальності та направила матеріали справи на новий розгляд.