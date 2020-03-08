Жінки завжди хотіли бути красунями, а у наш час -- особливо.

А краса, як відомо, вимагає знань і бажань.

Знань про роботу організму та його потреби, та бажань бути здоровою, добре функціонуючою і красивою в будь-якому віці.

Тому є декілька и "китів", на яких тримається вся ця краса -- постійний рух (щоденний!), харчування, яке впливає позитивно на роботу гормонів, відсутність шкідливих звичок (куріння та вживання алкоголю), а також побільше сну, радісних емоцій та обіймів.

РУХ. Коли мова йде про рух, то, якщо ми усвідомимо і засвоїмо один важливий момент, додамо собі декілька щасливих років. А саме -- рухатись ми маємо постійно: ходити сходами, присідати, качати прес, стояти в планці, ходити, бігати чи танцювати, але більша частина нашого дня має бути не в сидіння, а саме в русі!

Бо так вже якоь вкорінилося в наших головах, що рух - це виключно спортзал! Ні! Є дослідження, які показують: якщо ми, жінки, сидимо протягом 6 годин, то ризик смерті підвищується аж на 40% (у чоловіків цей показник майже вдвічі нижчий). Навіть, якщо ми ходимо в спортзал, але сидимо по 6 годин (офісний "планктон"), ми ризикуємо отримати якусь хворобу, яка відбере у нас найцінніше -- наше життя.

Тому вставайте, присідайте, віджимайтеся від підвіконня -- так, прямо на роботі, Ваше здоров'я важливіше за будь-яку роботу!

КОРИСНІ ЛАЙФХАКИ:

- зробіть планку вранці після сну (30 сек) та ввечері перед сном (1 хв).

- перед душем зробіть 25 присідань (пам'ятайте, що присідання мають бути у ЩОДЕННОМУ "раціоні").

ХАРЧУВАННЯ.

Багато клітковини. Вона зберігає всі органи в хорошому стані, через різні механізми: "Годує" кишечну мікрофлору і не дає можливості токсинам та шкідливим речовинам потрапити в кров; захищає мозок та нервову систему від запалень та дегенерації.

Клітковина -- це всі рослинні продукти.

Омега-3 жирні кислоти. Рибні та рослинні -- вони захищають клітини від запалень та мутацій, покращують роботу мозку. Морські водорості, риб'ячий жир, горіхи, насіння льону.

Лігнани. Це сполуки, які позитивно впливають на баланс двох важливих жіночих гормонів -- естрогенів та прогестерону -- як під час молодості, так і в період продовженої молодості -- перименопаузи та менопаузи. Вони захищають нас від коливань настрою, депресії, безсоння і інших не найкращих емоцій та станів.

Насіння краще добре подрібнити та залити теплою водою, а як нема часу, то і ціле буде добре.

Хрестоцвіти. Це різні сорти капусти, а також рукола та різні сорти редьки та редиски. Крім того, що капуста посилює здатність печінки до детоксикації та виведення токсинів, попереджує розвиток атеросклерозу та стрибки цукру в крові, але і має супер дію -- допомагає збалансувати естрогени та прогестерон, "розбалансування" яких відбувається під час перименопаузи та менопаузи. Тому капуста всіх сортів -- це корисно.

Капусту можна потерти на крупній тертці.

Білок. З віком ми все інтенсивніше втрачаємо м'язеву масу і не лише: менше виробляється імунних клітин, ферментів для засвоєння їжі, тому білок є постачальником "будівельних блоків", тобто амінокислот.

Дуже якісним джерелом білка є бобові, в першу чергу, це сочевиця і маш -- вони засвоюються легко і не дають вздуття, але для цього їх потрібно проварити так, щоб аж розварилися.

Мононенасичені жири. Це оливкова олія, в першу чергу. Вона має протизапальні властивості, оздоровлює серце та судини.

Ягоди. Різні і бажано щодня. Багаті прліфенолами, вони лікують та відновлюють судини всіх калібрів, зокрема, головного мозку та серця, на дають змоги запалюватися та бути обіпленими атеросклеротичними бляшками. Крім того, поліфеноли сприяють росту найкорисніших представників кишечної мікрофлори, а це -- гарний настрій, багато енергії, захист від сили-силенної хвороб.

ВІДМОВА ВІД КУРІННЯ ТА АЛКОГОЛЮ. Чим швидше Ви це зробите, тим більше бонусів для здоров'я одержите.

СОН. Спати треба стільки, щоб висипатися. Всі інши потреби треба "підганяти" під цю важливу потребу.

ОБІЙМИ та позитивні емоції. Обнімайте всіх, кого можете, котиків та песиків також -- це додає років життя:)

P.S. Бути богинею зовсім не просто, але ж як приємно! А тепер усміхніться і йдіть когось обніміть.

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