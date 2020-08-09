Чем грозит отсутствие секса у женщин: результаты исследования

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что регулярный секс задерживает наступление менопаузы на десять лет.

При этом вовсе необязательно быть замужем или даже просто иметь партнера, говорится в статье, которую опубликовал журнал Royal Society Open Science.

Так, в период 1996-1997 годов исследователи опросили 2 тысячи 936 женщин в возрасте 45 лет. Те рассказали о частоте своей половой жизни: как часто занимаются сексом (включая оральный) с партнером, взаимными ласками, мастурбацией.

В основном женщины имели секс или занимались мастурбацией около одного раза в неделю. 64% из них отметили, что у них был секс в последние 7 дней.

Дальнейшие наблюдения за участницами исследования показали, что в следующие 10 лет вероятность наступления менопаузы была на 28% ниже у тех женщин, которые занимались сексом или мастурбацией раз в неделю, чем у тех, кто вообще не вел сексуальной жизни. А у женщин, имевших секс раз в месяц, менопауза наступала в возрасте до 52 лет на 19% реже, чем у тех, кто не занимался сексом.

Таким образом результаты работы показывают, что наступление менопаузы зависит от вероятности забеременеть, считают ученые.

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