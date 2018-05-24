Как сделать свой день максимально удачным: топ-5 советов

Пробуждение и первые 10 минут после того, как вы проснулись, имеют важное значение для вашего дальнейшего дня. Чтобы он был удачный и у вас все получалось, принципиально важно потратить эти 10 минут правильно.

Первые минуты вашего утра – это именно то, что определит ваше общее состояние. Для того, чтобы запрограммировать себя на удачный день, стоит соблюдать всего пять простых правил, пишет "Сегодня".

1. "Заправьте" себя

Прежде чем что-либо делать, сядьте и возьмите с тумбочки заранее подготовленный стакан воды. Вода питает, увлажняет, стимулирует ваш организм и, конечно же, пищеварительную систему. Выпейте этот стакан. Обезвоживание является основной причиной усталости, поэтому вода придаст вам энергии.

Womanadvice

2. Почувствуйте благодарность

После того как вы выпили воду, уделите минуту глубокому дыханию. Задумайтесь о том, за что вы благодарны. Может быть, вы счастливы, потому что любите свою семью, что вы здоровы, у вас есть работа и пища. Или вы просто цените наступление нового дня. Напишите свой список благодарности и держите его у своей кровати.

3. Ощутите вдохновение

Потратьте несколько минут, чтобы напомнить себе о своих целях: что важно для вас больше всего в вашей жизни, и что вы хотите от нее получить еще. Посмотрите на свою "доску желаний" (доску визуализации), если она у вас есть. Подумайте о том, что вас вдохновляет и вызывает драйв. Как вы хотите провести этот день? Почитайте какие-нибудь вдохновляющие цитаты для дополнительной мотивации.

4. Сконцентрируйтесь

Теперь, когда вы четко понимаете, как вы хотите себя чувствовать, и можете представить себе свои устремления, сделайте выбор, соответствующий этим результатам. Определите для себя одну или две вещи, которые вы можете выполнить уже сегодня, чтобы реализовать свои намерения. С четкими целями и понятным путем к ним вы можете многого добиться.

5. Двигайтесь

Начните с нескольких растяжек и поз йоги, затем выполните парочку более активных упражнений. Этого будет достаточно для того, чтобы ваше сердце включилось в рабочий ритм. Задайте себе с утра импульс и пусть он будет с вами в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о правилах качественного сна и бодрого утра.