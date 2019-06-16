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Как покорить богатого мужчину одеждой? Известная блогерша дала пять советов

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32-летняя шведская блогерша Анна Бэй рассказала, как привлечь богатого мужчину, лишь обновив гардероб.

Девушка в своих соцсетях обучает, как правильно вести себя и как подобрать одежду, которая вас украсит. "Простые детали как кружево, вещи сшитые на заказ или обтягивающие фигуру заставят мужчину обратить на вас внимание,даже если они этого не хотят",- говорит блогерша The Sun.

Анна Бэй

Анна Бэй

Instagram@schoolofaffluence

Из ее рассказа OBOZREVATEL выбрал пять советов для женщин, которые хотят привлечь внимание мужчины.

Носите что-то красное. Богатые мужчины любят, когда женщины носят красный цвет. Он пробуждает мысли о страсти и вожделении.

Анна Бэй

Анна Бэй

Instagram@schoolofaffluence

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Брюки нужно шить на заказ. Несколько хороших брюк, сшитых на заказ, также могут заинтересовать мужчину.

Анна Бэй

Анна Бэй

Instagram@schoolofaffluence

Красивый верх важен. Интересный топ с открытыми плечами будет идеальным вариантом, но без глубокого выреза.

Анна Бэй

Анна Бэй

Instagram@schoolofaffluence

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Интригующие платья. Струящийся материал подойдет - короткие, длинные но главное не вульгарные.

Анна Бэй

Анна Бэй

schoolofaffluence@Instagram

Юбка-карандаш. В гардеробе у девушек должна быть и юбка-карандаш, которая подчеркивает фигуру, помогая избежать при этом пошлости.

Анна Бэй

Анна Бэй

schoolofaffluence@Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали модные комбинезоны на лето-2019: лучшие варианты.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Швеция
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