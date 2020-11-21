Всемирный день телевидения: красивые поздравления, видео и открытки
В субботу, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был основан резолюцией Генассамблеи ООН в честь проведения первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21-22 ноября 1996 года.
ООН призывает в этот день государства обмениваться телепередачами, посвященными проблемам мира, безопасности, социального и экономического развития, а также расширению культурного обмена. К празднику всех, чья работа связана с телевидением, OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.
У ТВ сегодня праздник!
Вам желаю передач
Замечательных и разных,
Чтоб решали ряд задач
И проблемы поднимали
Для того, чтоб обсудить,
Да и просто развлекали,
Чтобы радостнее жить!
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З Всесвітнім днем телебачення
Вас привітати бажаємо зараз,
По каналах по всіх хай віщають
Привітання наші для вас.
Телебачення нас просвіщає,
Інформацію приносить нам,
І спасибі сказати повинні ми
Всім працівникам, що працюють там.
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Без телевидения жизни
Не представляем мы сейчас,
Оно покажет обо всем нам
И впечатлений новых даст,
Сегодня праздник отмечают
Те, кто с ТВ так связан тесно,
Мы им удачи пожелаем,
Эфиров только интересных!
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Нехай буде телебачення завжди:
У різних містах і різних країнах!
Адже кожна відома зірка
Для вас сяє яскраво на екранах!
Нехай новини гарні йдуть
І найрозкішніше кіно!
Нехай дарує телебачення затишок
І радість, адже для цього створено воно.
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Телевиденье по миру отмечает
Торжество свое и лишь свое.
С чем тебя и поздравляю,
Пусть в ТВ все будет хорошо.
Пусть оно лишь процветает,
Наполняя теплотой сердца.
Позитивом нас всех заряжает,
Чтоб улыбкам не было конца.
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Вітаю з Всесвітнім днем телебачення і бажаю, щоб кожен день був яскравим і феєричним концертом, цікавим і захоплюючим кінофільмом, великою і радісною подорожжю, вдалим і веселим проектом. Нехай з телебаченням твоє життя стає більш насиченим, пізнавальним, дивовижним і обізнаним.
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Поздравляю со Всемирным днем телевидения и желаю от души добрых советов с экрана и веселых историй, захватывающих фильмов и добрых мультфильмов, интересных телепередач и замечательных ведущих, отличного настроения и хороших новостей.Открытки и картинки ко Дню телевидения
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября в Украине отмечали национальный День работников радио, телевидения и связи. Он был основан в 1994 году указом президента Леонида Кучмы.
По материалам: pozdravok.ru.