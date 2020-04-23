Церковные праздники в мае 2020: календарь

Верующие разных конфессий в мае 2020 года отмечают несколько церковных праздников.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, какие православные, католические и иудейские праздники отмечаются в этом месяце, а также в какие дни в мае 2020 необходимо соблюдать пост.

Православные церковные праздники в мае 2020 года:

1 мая – Максимовской иконы Божией Матери.

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца.

18 мая – Празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

22 мая – День Николая Чудотворца.

24 мая – Равноапостольных Кирилла и Мефодия.

28 мая – Вознесение Господне.

Православные праздники в мае 2020 года vedmochka.net

Католические церковные праздники в мае 2020 года:

21 мая – Вознесение Христово (Вознесение Господне, 40-й день после Пасхи).

31 мая – Пятидесятница (Сошествия Святого Духа, 7-е воскресенье после Пасхи).

Иудейские праздники в мае 2020 года:

8 мая – Песах-Шени – иудейский праздник, отмечающийся 15 нисана в память об исходе евреев из Египта и освобождении от 400-летнего плена.

12 мая – Лаг ба-омер – годовщина кончины великого мудреца рабби Шимона Бар Йохая (Рашби).

22 мая отмечается День Иерусалима Pixabay

22 мая – День Иерусалима. 28-го числа еврейского месяца ияра еврейский народ празднует объединение Иерусалима, которое произошло 7 июня 1967 года.

28 мая – Шавуот – один из трех паломнических праздников, отмечаемый 6 сивана, на 50 день омера. В этот день Моисей, по преданиям, получил 10 заповедей.

Посты в мае 2020 года:

Многодневных постов по православному календарю на май 2020 года нет. Однодневные посты: 1 мая, 6 мая, 8 мая, 13 мая, 15 мая, 20 мая, 22 мая, 27 мая, 29 мая.

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