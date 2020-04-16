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17 апреля • обновлено в 02:23
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Страстная пятница-2020: можно ли печь паски в этот день

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17 апреля православные христиане отмечают Страстную пятницу, с которой связано много поверий и запретов. Часто возникает вопрос, можно ли в этот день печь паски.

Никаких конкретных запретов на приготовление пасок или других пасхальных блюд именно в Страстную пятницу нет.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу

Можно ли печь паски в Страстную пятницу

В Великую субботу и тем более в Светлое Воскресение у человека может просто не хватить времени на приготовление праздничных блюд. А если приготовить их в Чистый четверг, то сохранить свежесть пасок будет труднее.

Противники приготовления пасхальных блюд в пятницу отмечают, что домашний труд может отвлечь от богослужения, чтения Библии и молитвы.

Также аромат домашней выпечки может просто соблазнить человека, который не продержится до окончания поста буквально одни сутки.

Среди священников зачастую можно встретить однозначно положительный ответ на вопрос о том, можно ли печь паски в Страстную пятницу.

"Вы можете печь паски тогда, когда вам удобно. У церкви нет никаких предписаний на этот счет. Главное, чтобы все эти хлопоты были не вместо служб. Службы Великой пятницы – Вынос плащаницы и Утреня с чином погребения – пропускать нельзя никак", – объяснил протоиерей Андрей Ефанов.

Напомним, светлый праздник Пасхи или Воскресение Христово согласно православному календарю в 2020 году выпадает на 19 апреля.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях.

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Тема
Пасха
Место
Украина
Тег
пасхальный стол
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