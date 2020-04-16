Страстная пятница-2020: можно ли печь паски в этот день

17 апреля православные христиане отмечают Страстную пятницу, с которой связано много поверий и запретов. Часто возникает вопрос, можно ли в этот день печь паски.
Никаких конкретных запретов на приготовление пасок или других пасхальных блюд именно в Страстную пятницу нет.
Можно ли печь паски в Страстную пятницу
В Великую субботу и тем более в Светлое Воскресение у человека может просто не хватить времени на приготовление праздничных блюд. А если приготовить их в Чистый четверг, то сохранить свежесть пасок будет труднее.
Противники приготовления пасхальных блюд в пятницу отмечают, что домашний труд может отвлечь от богослужения, чтения Библии и молитвы.
Также аромат домашней выпечки может просто соблазнить человека, который не продержится до окончания поста буквально одни сутки.
Среди священников зачастую можно встретить однозначно положительный ответ на вопрос о том, можно ли печь паски в Страстную пятницу.
"Вы можете печь паски тогда, когда вам удобно. У церкви нет никаких предписаний на этот счет. Главное, чтобы все эти хлопоты были не вместо служб. Службы Великой пятницы – Вынос плащаницы и Утреня с чином погребения – пропускать нельзя никак", – объяснил протоиерей Андрей Ефанов.
Напомним, светлый праздник Пасхи или Воскресение Христово согласно православному календарю в 2020 году выпадает на 19 апреля.
Ранее OBOZREVATEL рассказал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях.
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