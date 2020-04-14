Со Светлой Пасхой! Красивые поздравления, открытки и видео

19 апреля для православных верующих наступает самый важный христианский праздник – Светлая Пасха.

Воскресение Христово посвящено главному событию всей библейской истории – Воскресению Иисуса Христа. В этот большой праздник OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки и видео.

Поздравления с Пасхой 2020 Liza.ua

С Пасхой 2020: поздравления в стихах и прозе

В день Пасхи, радостно играя,

Высоко жаворонок взлетел,

И, в небе синем исчезая,

Песнь воскресения запел.

И песнь ту громко повторяли

И степь, и холм, и темный лес.

"Проснись, земля", они вещали, —

Проснись: твой Царь, твой Бог воскрес.

Подснежник, ландыш серебристый,

Фиалка – зацветите вновь,

И воссылайте гимн душистый

Тому, Чья заповедь – любовь.

***

Пасха 2020: открытки art-shop.com.ua

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

С Великой Пасхой наши поздравления.

За нас Христос принял тяжелые мучения.

Бог Сына на мучения послал,

Чтобы в дальнейшем весь народ наш не страдал.

В день Пасхи даже солнышко играет,

Оно Иисуса в веках прославляет.

Ведь он спустился в этот день с небес,

Христос воскрес, Христос воскрес.

***

Пасха 2020: открытки listivki.olkol.com

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

***

Пасха 2020: открытки art-shop.com.ua

З великим святом Світлого Великодня! Нехай ангел оберігає від негараздів, а благодать не залишає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, духовного процвітання і миру. Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой: открытки

Пасха 2020: открытки art-shop.com.ua

Пасха 2020: открытки art-shop.com.ua

Пасха 2020: открытки art-shop.com.ua

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Пасха 2020: открытки art-shop.com.ua

Пасха 2020: открытки art-shop.com.ua

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Пасха 2020: открытки otkritkiok.ru

Пасха 2020: открытки listivki.olkol.com

Пасха 2020: открытки listivki.olkol.com

Пасха 2020: открытки listivki.olkol.com

Пасха 2020: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravik.ru, maximum.fm, pozdravok.ru.

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