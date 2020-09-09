С Днем красоты! Лучшие поздравления, комплименты и цитаты

Всемирный день красоты отмечается с 1955 года. Фото: Pixabay
В среду, 9 сентября, отмечается Всемирный день красоты. Идею праздника в 1955 году предложил Международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO, который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире.
В этот день принято приветствовать все прекрасное, что способно доставить эстетическое наслаждение; в праздник также часто организовывают конкурсы красоты. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем красоты международным поздравляю!
Она пусть окружает нас везде.
Всем счастья и большой любви желаю,
Стремиться, разумеется, к своей мечте.
Пусть будет все вокруг прекрасно,
Пусть миром правит красота!
Пусть небосвод наш будет ясным,
Не угасает солнце никогда.
***
Перед вродою твого обличчя меркнуть навіть риси прекрасної Клеопатри. Ти як свіжа квітка, створена природою в момент, коли вона була в найкращому настрої. У тебе немає недоліків, ти – приклад ідеальної жінки, в якій дивним чином поєдналися краса і доброта – найрідкісніший коктейль.
***
К красоте стремятся люди,
Пусть же мир красивым будет.
Красота нас покоряет
И на подвиг вдохновляет.
Пусть же с вами навсегда
В жизни будет красота,
Пусть прекрасные мгновенья
Поднимают настроение!
***
Виточена фігурка, теплий погляд і ніжний голосок. Я без розуму від тебе, коханий ангелок.
***
Сегодня праздник точно твой,
Нет ни малейшего сомненья,
Своей волшебной красотой
Пленяешь всех без исключенья.
Желаю дальше расцветать
И быть такой же безупречной,
Прекрасной внешностью сражать
Всех наповал при каждой встрече!
***
Твоя неземна краса викликає захоплення, ти найяскравіша, мила, в тебе сліпуча усмішка та дивовижно гарні очі! Немає в світі дівчини, вродливішої за тебе! Ти чудо!
***
Пусть будет красота во всем: и в дружбе, и в любви, и в работе. Праздника в душе, идеального самочувствия, молодости, гармонии, всех благ, высокой самооценки, добра, искреннего отношения, положительных эмоций.
День красоты 2020 Фото:
Поздравление с Днем красоты Фото:
Пожелания в День красоты Фото:
Прикольная картинка ко Дню красоты Фото:
Открытка ко Дню красоты Фото:
Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу! (Уильям Шекспир)
Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. (Махатма Ганди)
Красота спасет мир. (Федор Достоевский)
Красота – это свобода. (Мэрилин Монро)
Красота есть во всем, но не всем дано это видеть. (Конфуций)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен простой секрет омоложения кожи: поможет витамин Е.
По материалам: pozdravok.ru, UkrMedia.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!