Праздники и памятные даты сентября: что отмечается

1 сентября
1 сентября Украина и весь мир отмечают такие праздники, как День предпринимателя Украины, День знаний и День нефтяника.
Ко Дню Знаний OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с праздником.
День знаний
АиФ
В этот день родился советский и российский киноактер Сергей Гармаш, известный благодаря ролям в фильмах "Ворошиловский стрелок" и "Охота на пиранью".
Главные праздники сентября
В этом месяце празднуется День знаний – начало учебного года 1 сентября.
8 сентября СМИ всего мира будут праздновать Международный день солидарности журналистов, а 13 сентября украинцев ждет такой праздник, как День программиста.
Во вторую субботу месяца, 14 сентября, отмечается славянский Новый год. А Украина в тот же день празднует День Украинского кино.
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