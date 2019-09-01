Праздники и памятные даты сентября: что отмечается

1 сентября

1 сентября Украина и весь мир отмечают такие праздники, как День предпринимателя Украины, День знаний и День нефтяника.

Ко Дню Знаний OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с праздником.

День знаний АиФ

В этот день родился советский и российский киноактер Сергей Гармаш, известный благодаря ролям в фильмах "Ворошиловский стрелок" и "Охота на пиранью".

Главные праздники сентября

В этом месяце празднуется День знаний – начало учебного года 1 сентября.

8 сентября СМИ всего мира будут праздновать Международный день солидарности журналистов, а 13 сентября украинцев ждет такой праздник, как День программиста.

Во вторую субботу месяца, 14 сентября, отмечается славянский Новый год. А Украина в тот же день празднует День Украинского кино.

Ранее OBOZREVATEL сообщал прогноз погоды на сентябрь-2019, а также подготовил подробный гороскоп на сентябрь для каждого из знаков Зодиака.

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