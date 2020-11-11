Когда китайский Новый год 2021: точная дата

Приближающийся Китайский Новый год наступит 12 февраля 2021 года в 21:05. Этот праздник традиционно отмечается не 1 января, а во второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть после 21 декабря.

Продлится 2021 год по восточному календарю до 30 января 2022 года. Символом года будет Белый Металлический Бык, который придет на смену Белой Крысе.

Новый год является самым длинным и самым важным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Отмечается он две недели – в 2021 году празднование приходится на 12-27 февраля. Но официально китайцы будут отдыхать только семь дней – с 12 по 18 февраля.

Согласно древним преданиям, китайский Новый год стали отмечать более трех тысяч лет назад, чтобы защититься от мифического чудовища по прозвищу Нянь (в переводе с китайского – "Год"). Считается, что Нянь приходит в первый день праздника с целью разорить все поселения, навредив людям и животным.

Однажды, согласно легенде, люди заметили, что Нянь боится красного цвета, огня и громких звуков. Поэтому на Новый год в Китае принято наклеивать красные парные надписи Дуйлянь перед входом в дом, развешивать красные фонари и запускать фейерверки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал,в чем лучше встречатьи каким будет 2021 год. На смену Белой Крысе придет неторопливый, уверенный в себе, трудолюбивый Бык.