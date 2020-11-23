Как войти в Рождественский пост без вреда для здоровья: 5 советов диетологов

В 40-дневный Рождественский пост, который ежегодно приходится на 28 ноября – 6 января, важно войти правильно, подготовившись заранее.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал советы диетологов, которые помогут начать пост без вреда для здоровья.

Примерно за неделю до поста добавьте в свой рацион больше фруктов, овощей и соков. Во время самого поста разрешаются также крупы, бобовые, грибы, иногда рыба и немного красного вина. Мучные изделия – если они содержат только муку, воду и соль. Есть следует небольшими порциями по 4-5 раз в день.

Исключать из рациона запрещенные продукты стоит за неделю, а лучше за 10-14 дней до Рождественского поста.

Организму важно до наступления Рождественского поста запастить белком. Лучший выбор – кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица.

Во время поста стоит по максимуму заменить растительным животный белок. В этом помогут такие продукты, как соевое мясо, сыр тофу, бобовые, орехи, кукуруза, пшеница, шпинат, брокколи, авокадо, спаржа. Однако важно помнить, что многие из них, особенно орехи, богаты углеводами и жирами, поэтому их рекомендуется употреблять дозированно.

Перед постом и во время него рекомендуется снизить уровень физической активности, чтобы избежать еще большего стресса для организма. Рождественский пост стоит посвятить духовному состоянию: молитве и моральному очищению.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь питания в Рождественский пост по дням.