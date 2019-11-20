День десантно-штурмовых войск Украины: топ-5 видео о десантниках ВСУ

21 ноября свой праздник отмечают Десантно-штурмовые войска Украины. В 2017 году эта дата заменила День высокомобильных десантных войск, который ранее праздновался 2 августа.

Десантники ВСУ – отдельный, особый род войск, предназначенный для действий в тылу врага, окружения противника, захвата и уничтожения ключевых вражеских объектов. За время войны на Донбассе украинские десантники неоднократно доказывали свой профессионализм и высочайшую эффективность, принимая участие в самых горячих боях против российских оккупационных войск и выходя победителями.

Самая известная операция десантных войск ВСУ – знаменитый рейд 95 бригады, во время которого десантники освобождали Лисичанск, сражались за Саур-могилу и под артобстрелами с территории РФ прикрывали отход украинских сил от государственной границы. Самая страшная трагедия в истории Десантно-штурмовых войск Украины – катастрофа самолета Ил-72, сбитого террористами над Луганском. На борту самолета летело 40 десантников и шесть членов экипажа.

В День десантников Украины OBOZREVATEL собрал топ-5 самых мощных видео, посвященных десантно-штурмовым войскам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день, 21 ноября, Украина празднует День достоинства и свободы - годовщину начала Оранжевой революции и Революции Достоинства.

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