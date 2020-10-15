День борьбы с раком груди: симптомы и что делать при подозрении на болезнь
Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается ежегодно 15 октября. Так, в 1993 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила весь второй месяц осени Всемирным месяцем борьбы против рака груди.
Врачи констатируют, что ранняя диагностика позволяет полностью вылечить болезнь в 98% случаев. OBOZREVATEL рассказывает, какие симптомы имеет это заболевание и куда необходимо обращаться женщинам для обследования.
Симптомы рака груди
Перечисленные ниже симптомы могут указывать как на опасное заболевание, так и на доброкачественные опухоли или воспаление в груди:
узловое образование в груди;
уплотнение и утолщение соска;
втяжение соска;
втяжение кожи и симптом "лимонной корки" над опухолью;
боль в груди (особенно должны насторожить не связанные с менструальным циклом);
покраснение кожи;
язвочки и корочки в коже над опухолью;
деформация молочной железы: изменение размера, фиксация к грудной стенке;
пальпируемые плотные лимфоузлы в подмышечных и надключичной областях;
отек и боли в руке;
симптомы отдаленных метастазов (боли в костях, животе, желтуха при поражении печени).
Что повышает риск заболевания
курение;
злоупотребление алкоголем;
лишний вес;
нерациональное питание;
солнечное облучение;
недостаток физической активности.
Что делать при симптомах рака груди
Обратиться к гинекологу, хирургу или маммологу, пройти скрининговое обследование. Основной метод диагностики – маммография – позволяет выявить рак молочных желез на ранней стадии даже при отсутствии симптомов.
В некоторых случаях женщинам назначают МРТ груди с внутривенным контрастированием. Самая точная диагностика происходит по результатам трепан-биопсии под контролем УЗИ. К счастью, рак груди полностью излечим, особенно на ранних стадиях заболевания.
Всем женщинам необходимо следить за здоровьем груди, 1-2 раза в год проходить профилактические обследования, флюорографию органов дыхания.
Как провести самообследование
Регулярная самодиагностика имеет огромное значение для выявления рака груди на ранних стадиях. Проводить ее следует на 5-7 день менструального цикла, перед большим зеркалом, в хорошо освещенном помещении, сняв одежду до пояса.
Профилактика рака
активный образ жизни;
отказ от курения и злоупотребления алкоголем;
здоровое питание: достаточное количество овощей и фруктов, грубоволокнистой пищи в рационе, употребление нежирных продуктов;
контроль веса;
контроль состояния кожи;
ежегодные профилактические медосмотры, флюорография органов дыхания.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали полезные и вредные продукты при раке груди.