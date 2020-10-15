День борьбы с раком груди: симптомы и что делать при подозрении на болезнь

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Ранняя диагностика позволяет полностью вылечить болезнь в 98% случаев

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается ежегодно 15 октября. Так, в 1993 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила весь второй месяц осени Всемирным месяцем борьбы против рака груди.

Врачи констатируют, что ранняя диагностика позволяет полностью вылечить болезнь в 98% случаев. OBOZREVATEL рассказывает, какие симптомы имеет это заболевание и куда необходимо обращаться женщинам для обследования.

Симптомы рака груди

Перечисленные ниже симптомы могут указывать как на опасное заболевание, так и на доброкачественные опухоли или воспаление в груди:

  • узловое образование в груди;

  • уплотнение и утолщение соска;

  • втяжение соска;

  • втяжение кожи и симптом "лимонной корки" над опухолью;

  • боль в груди (особенно должны насторожить не связанные с менструальным циклом);

  • покраснение кожи;

  • язвочки и корочки в коже над опухолью;

  • деформация молочной железы: изменение размера, фиксация к грудной стенке;

  • пальпируемые плотные лимфоузлы в подмышечных и надключичной областях;

  • отек и боли в руке;

  • симптомы отдаленных метастазов (боли в костях, животе, желтуха при поражении печени).

При наличии симптомов рака или опухоли груди необходимо обратиться к маммологу, гинекологу или хирургу

Что повышает риск заболевания

  • курение;

  • злоупотребление алкоголем;

  • лишний вес;

  • нерациональное питание;

  • солнечное облучение;

  • недостаток физической активности.

Что делать при симптомах рака груди

  • Обратиться к гинекологу, хирургу или маммологу, пройти скрининговое обследование. Основной метод диагностики – маммография – позволяет выявить рак молочных желез на ранней стадии даже при отсутствии симптомов.

  • В некоторых случаях женщинам назначают МРТ груди с внутривенным контрастированием. Самая точная диагностика происходит по результатам трепан-биопсии под контролем УЗИ. К счастью, рак груди полностью излечим, особенно на ранних стадиях заболевания.

  • Всем женщинам необходимо следить за здоровьем груди, 1-2 раза в год проходить профилактические обследования, флюорографию органов дыхания.

Как провести самообследование

Регулярная самодиагностика имеет огромное значение для выявления рака груди на ранних стадиях. Проводить ее следует на 5-7 день менструального цикла, перед большим зеркалом, в хорошо освещенном помещении, сняв одежду до пояса.

Регулярная самодиагностика имеет огромное значение для выявления рака груди на ранних стадиях

Профилактика рака

  • активный образ жизни;

  • отказ от курения и злоупотребления алкоголем;

  • здоровое питание: достаточное количество овощей и фруктов, грубоволокнистой пищи в рационе, употребление нежирных продуктов;

  • контроль веса;

  • контроль состояния кожи;

  • ежегодные профилактические медосмотры, флюорография органов дыхания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали полезные и вредные продукты при раке груди.

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