В джинсах и старых сапогах: в каком образе Кейт Миддлтон вышла из декрета

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во вторник, 2 октября, вышла из декрета и официально вернулась к исполнению своих королевских обязанностей после рождения третьего ребенка, принца Луи.

Первым после декрета Миддлтон осуществила визит в школу Sayers Croft Forest и сад дикой природы Paddington Recreation Ground в Вестминстере, что на западе Лондона, передает Dailymail.

Для своего первого официального выхода на публику герцогиня выбрала куртку и джемпер цвета хаки от шведского бренда Fjallraven, джинсы Zara и старые коричневые сапоги от Penelope Chilvers.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кенсингтонский дворец представил первые официальные снимки с крещения принца Луи.