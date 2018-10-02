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В джинсах и старых сапогах: в каком образе Кейт Миддлтон вышла из декрета

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во вторник, 2 октября, вышла из декрета и официально вернулась к исполнению своих королевских обязанностей после рождения третьего ребенка, принца Луи.

Первым после декрета Миддлтон осуществила визит в школу Sayers Croft Forest и сад дикой природы Paddington Recreation Ground в Вестминстере, что на западе Лондона, передает Dailymail.

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Кейт Миддлтон вышла в свет в прошлогоднем наряде: фото

Для своего первого официального выхода на публику герцогиня выбрала куртку и джемпер цвета хаки от шведского бренда Fjallraven, джинсы Zara и старые коричневые сапоги от Penelope Chilvers.

В джинсах и старых сапогах: в каком образе Кейт Миддлтон вышла из декрета
В джинсах и старых сапогах: в каком образе Кейт Миддлтон вышла из декрета
В джинсах и старых сапогах: в каком образе Кейт Миддлтон вышла из декрета

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кенсингтонский дворец представил первые официальные снимки с крещения принца Луи.

Персона
Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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