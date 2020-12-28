Модные головные уборы 2021: Андре Тан назвал трендовые модели

Известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам по поводу головных уборов зимой 2021. Так, каждая представительница женского пола будет чувствовать себя в тепле и комфорте.

Главное в этом сезоне – забыть о детских помпонах. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Косынки из хлопка, меха и даже кожи разлетаются этой зимой как горячие пирожки. Отлично смотрятся с любым овалом лица.

Простая, лаконичная форма шапки бини без фантазийных элементов – идеальный выбор этой зимой. А шапку с помпоном оставьте для прогулки по лесу. В повседневных образах это табу.

Если душа требует Прованса, а карантин забрал возможность путешествовать – присмотритесь к берету. Только никакого декора, блесток, странных цветов. И обязательно кожаный.

Это самый теплый и уютный тренд этого года. К сожалению, укладкой нужно пожертвовать.

Шапка и шарф "наборчиком" смотрятся дешево. А вот фетровые шляпы поверх платков – это настоящее искусство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в преддверии Нового года украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие ошибки нельзя допускать при выборе наряда на праздничный корпоратив.