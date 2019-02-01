Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

В пятницу, 1 февраля, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина отмечает свой 57 день рождения.
На личной странице в Facebook гарант опубликовал трогательный пост, в котором восхитился ее мудростью и отзывчивостью.
"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым мужем на Земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую невероятную женщину - светлую, отзывчивую, мудрую и прекрасную! С Днем рождения, моя единственная!", — написал президент.
В день рождение Марины Порошенко OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялась внешность первой леди.
Во времена молодости
Марина Порошенко родилась 1 февраля 1962 года в Киеве. Она Окончила Киевский медицинский институт по специальности "Кардиология". Первая леди познакомилась с будущим мужем на университетской дискотеке, но встречаться Петр и Марина начали только через полгода, после того, как общие друзья пригласили их на загородный пикник.
Отметим, что в период юности Марина выглядела очень скромно и просто. У нее были темные волнистые волосы средней длины и челка. Также она, как и сейчас, была за естественный макияж.
Петр Порошенко и Марина Порошенко
Фото: zabavnik.club
Петр Порошенко и Марина Порошенко
Фото: zabavnik.club
На заре политической карьеры ее мужа
Максимально женственные наряды, естественный макияж и небрежная простота причесок — так Марина Порошенко выглядела в период политической активности ее мужа. Также нужно отдать должное ее ярким выразительным чертам лица и безупречно стройной фигуре, несмотря на рождение детей.
Петр Порошенко с семьей
Фото: aif.ua
Петр Порошенко с семьей
Фото: aif.ua
Петр Порошенко и Марина Порошенко
Фото: clutch
В статусе первой леди
Марину Порошенко можно смело назвать идеальным сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Она всегда выглядит максимально нежно и естественно. Также ее не единожды журналисты называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.
Марина Порошенко
Фото: ivona.net
Петр Порошенко с Мариной и Арсений Яценюк с женой Терезией
Фото: trendy.com
Петро Порошенко и Марина Порошенко
Фото: trendy.com
Марина Порошенко
Фото: elle.ru
Марина Порошенко
Фото: trendy.com
Марина Порошенко
Фото: facebook/petroporoshenko
Фото: elle.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография семьи президента Украины Петра Порошенко, на которой запечатлен пронзительный взгляд первой леди Марины Порошенко, поразила интернет.
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