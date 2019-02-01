|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

3.7тЧитать материал на украинском

В пятницу, 1 февраля, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина отмечает свой 57 день рождения.

На личной странице в Facebook гарант опубликовал трогательный пост, в котором восхитился ее мудростью и отзывчивостью.

"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым мужем на Земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую невероятную женщину - светлую, отзывчивую, мудрую и прекрасную! С Днем рождения, моя единственная!", — написал президент.

В день рождение Марины Порошенко OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялась внешность первой леди.

Во времена молодости

Марина Порошенко родилась 1 февраля 1962 года в Киеве. Она Окончила Киевский медицинский институт по специальности "Кардиология". Первая леди познакомилась с будущим мужем на университетской дискотеке, но встречаться Петр и Марина начали только через полгода, после того, как общие друзья пригласили их на загородный пикник.

Отметим, что в период юности Марина выглядела очень скромно и просто. У нее были темные волнистые волосы средней длины и челка. Также она, как и сейчас, была за естественный макияж.

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Петр Порошенко и Марина Порошенко

Фото: zabavnik.club

Новости
"34 года счастья": Порошенко растрогал украинцев обращением к супруге
Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Петр Порошенко и Марина Порошенко

Фото: zabavnik.club

На заре политической карьеры ее мужа

Максимально женственные наряды, естественный макияж и небрежная простота причесок — так Марина Порошенко выглядела в период политической активности ее мужа. Также нужно отдать должное ее ярким выразительным чертам лица и безупречно стройной фигуре, несмотря на рождение детей.

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Петр Порошенко с семьей

Фото: aif.ua

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Петр Порошенко с семьей

Фото: aif.ua

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Петр Порошенко и Марина Порошенко

Фото: clutch

В статусе первой леди

Марину Порошенко можно смело назвать идеальным сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Она всегда выглядит максимально нежно и естественно. Также ее не единожды журналисты называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Марина Порошенко

Фото: ivona.net

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Петр Порошенко с Мариной и Арсений Яценюк с женой Терезией

Фото: trendy.com

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Петро Порошенко и Марина Порошенко

Фото: trendy.com

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Марина Порошенко

Фото: elle.ru

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Марина Порошенко

Фото: trendy.com

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Марина Порошенко

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Фото: facebook/petroporoshenko

Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

Фото: elle.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография семьи президента Украины Петра Порошенко, на которой запечатлен пронзительный взгляд первой леди Марины Порошенко, поразила интернет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Марина Порошенко
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
2
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Жаба, она и в Африке - жаба! ))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Reed Janet
Reed Janet
Я в основному прибуток близько € 6k - € 9k кожен місяць робити роботу в Інтернеті. Для тих з вас, хто готовий полегшити роботу Hа дому за 2h-5h кожен день у вашому будинку і заробляти цінну зарплату, роблячи це ... Перевірте, що я роблю..>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Reed Janet
Reed Janet
Я в основному прибуток близько € 6k - € 9k кожен місяць робити роботу в Інтернеті. Для тих з вас, Xто готовий полегшити роботу на дому за 2h-5h кожен день у вашому будинку і заробляти цінну зарплату, роблячи це ... Перевірте, що я роблю..>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги