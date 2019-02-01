Марине Порошенко — 57: как менялась внешность первой леди Украины

В пятницу, 1 февраля, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина отмечает свой 57 день рождения.

На личной странице в Facebook гарант опубликовал трогательный пост, в котором восхитился ее мудростью и отзывчивостью.

"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым мужем на Земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую невероятную женщину - светлую, отзывчивую, мудрую и прекрасную! С Днем рождения, моя единственная!", — написал президент.

В день рождение Марины Порошенко OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялась внешность первой леди.

Во времена молодости

Марина Порошенко родилась 1 февраля 1962 года в Киеве. Она Окончила Киевский медицинский институт по специальности "Кардиология". Первая леди познакомилась с будущим мужем на университетской дискотеке, но встречаться Петр и Марина начали только через полгода, после того, как общие друзья пригласили их на загородный пикник.

Отметим, что в период юности Марина выглядела очень скромно и просто. У нее были темные волнистые волосы средней длины и челка. Также она, как и сейчас, была за естественный макияж.

Петр Порошенко и Марина Порошенко Фото: zabavnik.club

Петр Порошенко и Марина Порошенко Фото: zabavnik.club

На заре политической карьеры ее мужа

Максимально женственные наряды, естественный макияж и небрежная простота причесок — так Марина Порошенко выглядела в период политической активности ее мужа. Также нужно отдать должное ее ярким выразительным чертам лица и безупречно стройной фигуре, несмотря на рождение детей.

Петр Порошенко с семьей Фото: aif.ua

Петр Порошенко с семьей Фото: aif.ua

Петр Порошенко и Марина Порошенко Фото: clutch

В статусе первой леди

Марину Порошенко можно смело назвать идеальным сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Она всегда выглядит максимально нежно и естественно. Также ее не единожды журналисты называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.

Марина Порошенко Фото: ivona.net

Петр Порошенко с Мариной и Арсений Яценюк с женой Терезией Фото: trendy.com

Петро Порошенко и Марина Порошенко Фото: trendy.com

Марина Порошенко Фото: elle.ru

Марина Порошенко Фото: trendy.com

Марина Порошенко

Фото: facebook/petroporoshenko

Фото: elle.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография семьи президента Украины Петра Порошенко, на которой запечатлен пронзительный взгляд первой леди Марины Порошенко, поразила интернет.

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