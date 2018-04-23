Кейт Миддлтон родила: лучшие наряды беременной герцогини

Герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая в понедельник, 23 апреля в третий раз стала мамой, на протяжение всей беременности вела достаточно активный образ жизни.

Любимица всех британцев принимала участие во многих мероприятиях, где блистала в элегантных и роскошных нарядах. "Обозреватель" решил вспомнить самые стильные и модные образы Миддлтон, которыми она порадовала своих поклонников.

Так, выходы в свет - не только приятное и ответственное задание для супруги Уильма, но еще и одна из ее ключевых обязанностей. Кейт считают настоящей иконой стиля, а каждый ее наряд - воплощение женственности и элегантности.

На красной дорожке ежегодного светского мероприятия – церемонии вручения премии BAFTA – Кейт Миддлтон появилась в потрясающем платье темно-зеленого цвета. Известно, что на герцогине был наряд от дизайнера Jenny Packham. Элегантный образ супруга принца Уильяма дополнила черным клатчем и украшениями с бриллиантами.

Кейт Миддлтон

Во время официального приема в столице Норвегии - городе Осло, Кейт блистала в удивительном белом платье. Герцогиня Кембриджская выбрала вечерний наряд от Alexander McQueen. У платья был классический шлейф и оно было украшено темным бисером и стразами. Идеальная прическа и роскошные украшения дополнили образ Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон

Во время своего дипломатического тура скандинавскими странами с супругом, Миддлтон поразила своих почитателей стильным белоснежным платьем, которое напоминало один из нарядов легендарной принцессы Дианы

Кейт Миддлтон

36-летняя Кейт Миддлтон покорила публику эффектным нарядом на званом ужине в Стокгольме, куда герцогиня Кембриджская прибыла с супругом. Она появилась в шелковом горчичном платье Erdem с цветочным принтом.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям часто посещают культурные события в Великобритании. Так, на шоу Royal Variety Performance, которое состоялось в Лондоне, герцогиня поразила всех присутствующих изящным сверкающим "луком". Герцогиня выбрала для светского события наряд от любимого бренда Jenny Packham. Она выглядела роскошно в платье голубого цвета, которое еще и скрывало беременный животик.

Кейт Миддлтон

Новости Психологи раскрыли правду о настоящем отношении Маркл к Миддлтон

На одном из светских раутов, который проходил в Норвегии, Миддлтон появилась в скромном, но утонченном платье цвета бургунди с оригинальными пуговицами. Наряд от бренда Dolce & Gabbana стоил, по некоторым данным, 1870 долларов. Свой строгий и стильный образ Кейт подчеркнула черными туфлями от бренда Tod’s, стильным клатчем от Mulberry и оригинальными серьгами марки Mappin& Webb.

Кейт Миддлтон

Кружевное платье бледно-голубого оттенка с черными пуговками и воротничком, миниатюрный клатч, туфли-лодочки - элегантный и современный образ, который привел в восторг публику. Миди-платье от бренда Temperley London отлично смотрелось на супруге Уильяма.

Кейт Миддлтон

В сентябре 2017 года герцогиня Кембриджская вместе с принцем Уильямом посетили Белый сад, разбитый на территории их имения в честь принцессы Дианы. На Кейт было легкое зеленое платье с цветочным принтом и акцентом на талии, грамотно образ дополнили элегантные бежевые лодочки.

Кейт Миддлтон

На одном из светских мероприятий Кейт появилась в изысканном белоснежном костюме, а образ герцогини дополнила экстравагантная шляпка.

Кейт Миддлтон

Для визита в старинный бальный зал Берлина, который Кейт и принц Уильям посетили в рамках своего тура по Германии, Миддлтон выбрала платье местного бренда Markus Lupfe красивого темно-зеленого оттенка и акцентом на талии.

Кейт Миддлтон

Как сообщал "Обозреватель", Кейт Миддлтон и принц Уильям в понедельник, 23 апреля стали родителями в третий раз. Герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01 (по киевскому времени в 13:01. - Ред.). Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (около 3,9 кг). Принц Уильям присутствовал на родах. Ее королевское величество и ее сын чувствуют себя отлично.