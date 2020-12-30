Звездный диетолог Наталия Самойленко рассказала, как не поправиться после новогоднего застолья

Известный украинский диетолог Наталия Самойленко посоветовала, как питаться во время встречи Нового года и в праздничные выходные, чтобы не набрать лишний вес.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL популярный украинский диетолог, врач-эндокринолог Наталия Самойленко рассказала, как вести себя за новогодним столом, чтобы потом мучительно долго не бороться с лишними килограммами. По словам Наталии, не навредить фигуре поможет режим и "правило тарелки".

"От переедания на Новый год прежде всего защитит режим. 31 декабря должен быть своевременный завтрак, обед и даже ужин. А новогодний стол может быть плюс одним приемом пищи, когда вы уже не будете голодны и будете легко себя контролировать", – сказала Самойленко.

Как отметила врач, контролировать переедание в новогоднюю ночь поможет обычная тарелка небольших размеров. Ее стоит визуально поделить на четыре части и заполнить едой.

"На ¼ положить вкусные и желательно какие-нибудь здоровые легкие белки. Это могут быть морепродукты, рыба, какие-то блюда из яиц, может быть, что-то из птицы. Каждый имеет свой стол и выбирает, собственно, из этого набора. Вторая четверть – сезонные овощи и зелень. Например, квашеная капуста, для кого-то это будет авокадо. То есть, важно, чтобы эти продукты обязательно присутствовали. Может быть салат овощной", – дала наставления диетолог.

Следующую четверть тарелки Наталия рекомендует заполнить любыми углеводами, в том числе, и мандаринами. По словам врача, мандарины не являются полезным продуктом для похудения в обычные дни, поэтому позволяет полакомиться этим фруктом только в Новый год. Также важно отметить, что те, кто не хочет есть углеводы в такое позднее время, могут проигнорировать этот пункт и съесть две порции овощей вместо одной.

"Последняя составляющая – это может быть все, что захотите из праздничного стола. Все-таки новогодний стол – это тоже атрибут праздника, но мы себе ставим рамки, заполняя, может быть, не всегда вредной едой. Ну, например, оливье будет занимать ¼ вашей не очень большой тарелки и вы не наберете, если это будет разовая акция", – сообщила Наталия Самойленко.

"Правило тарелки" поможет не только уберечь себя от прибавки в весе после пышного застолья, но и получить на весах минус. Диетолог уверена, что соблюдение этой рекомендации будет полезно на протяжении всех зимних праздников, вплоть до Крещения.

"Если, конечно, есть по ночам, а еще днем в большом количестве, приправляя все это алкоголем. А так как праздники наши длятся до Крещения, то вы сделаете все для того, чтобы набрать. А если это один раз, если вы соблюдаете вот такое "правило тарелки", то ничего ужасного с вами не произойдет. Даже если будет плюс один килограмм за счет отечности, на следующие два-три дня вы сделаете минус полтора", – добавила эксперт по питанию.

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